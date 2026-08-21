Ιαπωνία: Εκτελέστηκε θανατοποινίτης που έβαλε φωτιά σε αίθουσα παιχνιδιών και σκότωσε πέντε άτομα

Ο θανατοποινίτης Σουνάο Τακάμι, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τον εμπρησμό αίθουσας παιχνιδιών στην Οσάκα το 2009, εκτελέστηκε σήμερα, 21.08.2026, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Ιαπωνίας. Από τη φωτιά έχασαν τη ζωή τους τέσσερις πελάτες και ένας εργαζόμενος της αίθουσας.

Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση θανατοποινίτη που έγινε φέτος στην Ιαπωνία και επίσης την πρώτη αφού ανέλαβε την εξουσία η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι, τον Οκτώβριο του 2025. Η προηγούμενη, του Τακαχίρο Σιράισι, του «δολοφόνου του Twitter», που δολοφόνησε και διαμέλισε εννιά ανθρώπους, είχε γίνει τον Ιούνιο του 2025.

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Ο Σουνάο Τακάμι, που εκτελέστηκε σήμερα, είχε ρίξει εύφλεκτο υγρό σε αίθουσα πατσίνκο – παιγνιδιού παρόμοιου με το μπιλιάρδο αλλά κάθετου, με μεταλλικές μπίλιες – στην Οσάκα, κοντά στο σπίτι του, προτού βάλει φωτιά, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις πελάτες και υπάλληλος.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης αρνήθηκε να σχολιάσει την πληροφορία ότι ο Σουνάο Τακάμι εκτελέστηκε.

Η Ιαπωνία και οι ΗΠΑ είναι τα μόνα από τα κράτη της G7 όπου εφαρμόζεται ακόμη η θανατική ποινή. Παρά τις επικρίσεις, ιδίως για τη βραδύτητα των διαδικασιών και των συνθηκών των εκτελέσεων, οι αρχές δεν μοιάζουν να έχουν την παραμικρή πρόθεση να εξετάσουν την κατάργησή της· η ιαπωνική κοινή γνώμη παραμένει στην πλειονότητά της θετικά διακείμενη.

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Πριν από την περυσινή εκτέλεση, η πιο πρόσφατη είχε γίνει τον Ιούλιο του 2022, όταν απαγχονίστηκε ο Τομόχιρο Κάτο, που είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών επειδή σκότωσε επτά ανθρώπους το 2008 στο Τόκιο, ρίχνοντας φορτηγό πάνω σε πλήθος και κατόπιν μαχαιρώνοντας διερχόμενους.

Είχαν γίνει τρεις εκτελέσεις το 2021, ισάριθμες το 2019 και 15 το 2018, διευκρίνιζε πέρυσι το υπουργείο Δικαιοσύνης στο Γαλλικό Πρακτορείο.