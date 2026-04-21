Ιαπωνία: Φόβοι για mega σεισμό άνω των 8 Ρίχτερ μετά τα 7,7 – Έξι τραυματίες και ζημιές σε δρόμους και σπίτια

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 βαθμών που έπληξε τη Δευτέρα (21.04.2026) το βόρειο τμήμα της Ιαπωνίας. Οι αρχές προειδοποιούν πως υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να σημειωθεί και δεύτερος mega σεισμός ενώ ήδη χιλιάδες άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους στην περιοχή Ρικουζεντακάτα.

Δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης πυρκαγιών και καταστροφών (FDMA) της Ιαπωνίας. Ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 11:00 το πρωί (ώρα Ελλάδος) στον Ειρηνικό ωκεανό, στα ανοικτά της βόρειας επαρχίας Ιγουάτε του νησιού Χονσού.

Η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) εξέδωσε αμέσως προειδοποίηση για τσουνάμι, τονίζοντας ότι μπορεί να έφτασε έως και τα 3 μέτρα. Εν τέλει το τσουνάμι άγγιξε τα 80 εκατοστά.

Η JMA εξέδωσε επίσης «ειδική προειδοποίηση» για τον αυξημένο κίνδυνο ενός μεγα-σεισμού μεγέθους 8 βαθμών ή και περισσότερων.

«Η πιθανότητα να σημειωθεί ένας νέος και ισχυρός σεισμός (…) θεωρείται σχετικά υψηλότερη απ’ ό,τι σε κανονικές περιόδους», σημείωσε η υπηρεσία. «Εάν σημειωθεί ένας μεγάλος σεισμός, είναι πιθανό ένα τεράστιο τσουνάμι να φτάσει στην ακτογραμμή ή να ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί», πρόσθεσε.

A 7.4 magnitude earthquake struck Japan



Earthquake in NE Japan felt in Tokyo.

More Footage: A M7.4 earthquake struck off Hachinohe, Japan, triggering a tsunami alert. The first wave is expected at 08:34 UTC on Apr 20. #sismo https://t.co/iv9evIsyPH pic.twitter.com/bJBxHcmztg — GeoTechWar (@geotechwar) April 20, 2026

Μέλος της JMA είχε προειδοποιήσει νωρίτερα χθες: «να είστε προσεκτικοί με τους μετασεισμούς για περίπου μία εβδομάδα. Μετασεισμοί που μπορούν να προκαλέσουν ακόμη ισχυρότερους σεισμούς μπορεί συχνά να σημειωθούν τις δύο ή τρεις ημέρες που ακολουθούν έναν ισχυρό σεισμό».

Από τη χθεσινή δόνηση κουνήθηκαν κτίρια ακόμη και στο Τόκιο, που απέχει περισσότερα από 500 χιλιόμετρα από το επίκεντρο του σεισμού.

Οι αρχές στις πληγείσες περιοχές έχουν εκδώσει μη δεσμευτικές εντολές εκκένωσης που αφορούν περισσότερους από 182.000 κατοίκους, ανέφερε η FDMA.

Στην Ιαπωνία παραμένει ανοικτό το τραύμα που προκάλεσε τον Μάρτιο του 2011 ο σεισμός των 9 βαθμών και το τσουνάμι που ακολούθησε, προκαλώντας τον θάνατο ή την εξαφάνιση περίπου 18.500 ανθρώπων. Ο σεισμός εκείνος είχε σημειωθεί στις ακτές της Ιαπωνίας που βρέχονται από τον Ειρηνικό ωκεανό και προήλθε από το υποθαλάσσιο ρήγμα Νανκάι, μήκους 800 χιλιομέτρων στην ζώνη όπου η ωκεανική πλάκα της Θάλασσας των Φιλιππίνων βυθίζεται κάτω από την ηπειρωτική πλάκα επί της οποίας βρίσκεται η Ιαπωνία.

PRIMEIRAS IMAGENS



Um tsunami atinge o Japão após um forte terremoto de magnitude 7.4.



As primeiras ondas já invadem o Porto de Hachinohe, enquanto o alerta máximo se espalha pela região.#Tsunami #Earthquake #Japan pic.twitter.com/ab5DD7l9Hv — DENNYS ALERTS (@Dennys_Alerts) April 20, 2026

Η ιαπωνική κυβέρνηση εκτιμά ότι ένας σεισμός στο ρήγμα του Νανκάι, που θα συνοδεύεται από τσουνάμι, μπορεί να σκοτώσει έως 298.000 ανθρώπους και να προκαλέσει καταστροφές ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Ιαπωνία βρίσκεται στην ένωση τεσσάρων μεγάλων τεκτονικών πλακών, στην δυτική πλευρά της «ζώνης του πυρός» στον Ειρηνικό, και είναι μεταξύ των χωρών με την μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα στον κόσμο.