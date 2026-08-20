Ιαπωνία: Νεκροί 4 εργάτες που χτυπήθηκαν από τρένο εν ώρα εργασιών στις σιδηροδρομικές γραμμές

Τραγικό θάνατο βρήκαν 4 εργάτες σε σιδηροδρομικές γραμμές στην Ιαπωνία, αφού κατά τη διάρκεια εργασιών στο σταθμό Σιν-Κανούμα, βόρεια του Τόκιο, τους χτύπησε τρένο και έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με το BBC, η σύγκρουση συνέβη γύρω στις 10:46 τοπική ώρα (01:46 GMT), ενώ οι εργάτες απομάκρυναν ζιζάνια από τις σιδηροδρομικές γραμμές, όπως ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης της Ιαπωνίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στον τόπο του συμβάντος, τρεις εργάτες είχαν παγιδευτεί κάτω από το τρένο, ενώ ένας βρισκόταν στην αποβάθρα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ένας επιβάτης του τρένου δήλωσε στον ιαπωνικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NHK ότι άκουσε έναν «παράξενο θόρυβο» πριν το τρένο πραγματοποιήσει έκτακτη στάση.

Ανέφερε ότι οι επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο τρένο για λίγο, καθώς το προσωπικό ανακοίνωσε ότι διερευνούσε την προέλευση του θορύβου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα θανατηφόρα σιδηροδρομικά ατυχήματα είναι σπάνια στην Ιαπωνία, η οποία βασίζεται σε ένα εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Το τρένο που εμπλέκεται στο περιστατικό της Πέμπτης ήταν ένα τρένο περιορισμένης ταχύτητας, σύμφωνα με το NHK. Αυτά είναι τα δεύτερα ταχύτερα τρένα στην Ιαπωνία, μετά το Shinkansen ή το τρένο-σφαίρα.

Συνήθως, θα υπήρχε ένας υπάλληλος τοποθετημένος κοντά για να προειδοποιεί τους εργάτες στις γραμμές για την προσέγγιση τρένων — ωστόσο, δεν ήταν σαφές ποια ήταν η κατάσταση το πρωί της Πέμπτης, όταν συνέβη το ατύχημα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Asahi Shimbun».

«Το συνήθη σύστημα επιτήρησης λειτουργούσε κανονικά — όταν πλησιάζει ένα τρένο, ο επιτηρητής κουνάει μια σημαία και, μόλις ο μηχανοδηγός το επιβεβαιώσει, ηχεί η κόρνα», δήλωσε εκπρόσωπος της Tobu Railway στο BBC. «Αυτή τη στιγμή διερευνούμε γιατί συνέβη το ατύχημα παρά τα παραπάνω».