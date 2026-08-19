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Ιαπωνία: Πολικό αρκουδάκι φοράει τους κώνους καπέλο και προσφέρει viral στιγμές στους επισκέπτες ενυδρείου

Ο Μομότα γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και παρουσιάστηκε στο κοινό τον Απρίλιο
πολικη αρκουδα
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Την αγαπημένη ου ασχολία έχει βρει ένα πολικό αρκουδάκι, ο Μομότα, στο ενυδρείο της Ιαπωνίας, αφού οι κώνοι κυκλοφορίας έχουν γίνει πλέον οι καλύτεροί του φίλοι.

Βίντεο από την πολική αρκούδα να φοράει για καπέλο κώνο κυκλοφορίας και να κυκλοφορεί μέσα στο ενυδρείο της Ιαπωνίας έχει γίνει viral.

Ο Μομότα, που ζει μαζί με τη μητέρα του στο Oga Aquarium GAO, στην επαρχία Ακίτα, έχει ανακαλύψει τους πολύχρωμους πλαστικούς κώνους και τους σπρώχνει, τους κουβαλά και συχνά προσπαθεί να τους φορέσει στο κεφάλι του, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές στους επισκέπτες.

Μάλιστα, σε ένα από τα στιγμιότυπα που έγιναν viral, ο μικρός Μομότα κατάφερε να φορέσει τέσσερις κώνους μαζί, καλύπτοντας σχεδόν εντελώς το κεφάλι του. Άγρυπνος φρουρός στα παιχνίδια του μικρού, ποιος άλλος; η μαμά αρκούδα, που όπως κάθε μαμά, προσπαθεί να προλάβει τα χειρότερα.

Το προσωπικό του ενυδρείου χρησιμοποιεί αντικείμενα στον χώρο των ζώων με τρόπο που να τα κρατά απασχολημένα και να ενθαρρύνει τη φυσική τους εξερεύνηση. Οι κώνοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για να κρύβεται τροφή, καθώς οι υπεύθυνοι προσπαθούν να δημιουργούν δραστηριότητες που ενεργοποιούν τα ζώα.

Ο Μομότα γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2025 και παρουσιάστηκε στο κοινό τον Απρίλιο. Η ανάπτυξή του ήταν ιδιαίτερα γρήγορη. Τον Ιούλιο, το ίδιο το Oga Aquarium ανέφερε ότι ο Μομότα είχε φτάσει περίπου τα 68 κιλά, ενώ οι υπεύθυνοι σχολίαζαν με έκπληξη ότι είχε πλέον σχεδόν το μέγεθος της μητέρας του.

Ωστόσο, η παιχνιδιάρικη συμπεριφορά του παραμένει και έχει πλέον ξεπεράσει τα σύνορα της Ιαπωνίας, με το βίντεο να αναδημοσιεύεται από διεθνή μέσα και να γίνεται viral στα social media.

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