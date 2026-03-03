IDF για Ιράν: Χτυπήσαμε το προεδρικό μέγαρο και το κτίριο του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας

Οι συνεχόμενες επιθέσεις του IDF και της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στο Ιράν, έπληξαν στόχους του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και τις εγκαταστάσεις εντός «συγκροτήματος της ηγεσίας του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στην καρδιά της Τεχεράνης.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα (03.03.2026) πως κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας (02.03.2026) προς την Τρίτη η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) διέλυσαν το προεδρικό μέγαρο και το κτίριο του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον IDF, κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο συγκρότημα, πολλά πυρομαχικά έπεσαν στο Προεδρικό Γραφείο και στο κτίριο του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Επιπλέον, στοχοποιήθηκε ο χώρος συγκέντρωσης του ανώτερου συμβουλίου του καθεστώτος της Τεχεράνης που είναι υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων για την ασφάλεια, καθώς και το ίδρυμα εκπαίδευσης Ιρανών στρατιωτικών και πρόσθετων βασικών υποδομών του καθεστώτος.

Στην ανακοίνωση του IDF τονίζεται πως το εν λόγω συγκρότημα του ιρανικού καθεστώτος θεωρείται ως ένα από τα πιο ασφαλή στο Ιράν και εκτείνεται σε πολλούς δρόμους στο κέντρο της Τεχεράνης. «Η ηγεσία του καθεστώτος και οι ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας συναντώνται συχνά στο συγκρότημα, από το οποίο διεξήγαγαν αξιολογήσεις της κατάστασης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και προωθούσαν το σχέδιο για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ», υποστηρίζει ο IDF.

Το συγκρότημα φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τον πρώην ηγέτη του ιρανικού καθεστώτος, Αλί Χαμενεΐ, και στεγαζόταν υποδομή που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση επιθέσεων κατά του κράτους του Ισραήλ.

STRUCK: The Iranian Regime’s Leadership Compound — the central headquarters have been dismantled



This command headquarters was one of the most heavily secured assets in Iran. The compound that housed the regime’s most senior forum was struck by the IAF overnight using precise… pic.twitter.com/4iW2xd71bC — Israel Defense Forces (@IDF) March 3, 2026

Το συγκρότημα χτυπήθηκε μετά από μια παρατεταμένη διαδικασία συλλογής πληροφοριών και ανάλυσης που διεξήχθη από τη Διεύθυνση Πληροφοριών του IDF.