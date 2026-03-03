IDF για Ιράν: Χτυπήσαμε το προεδρικό μέγαρο και το κτίριο του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας

Κόσμος

Στην ανακοίνωση του IDF τονίζεται πως το εν λόγω συγκρότημα του ιρανικού καθεστώτος θεωρείται ως ένα από τα πιο ασφαλή στο Ιράν και εκτείνεται σε πολλούς δρόμους στο κέντρο της Τεχεράνης
Οι συνεχόμενες επιθέσεις του IDF και της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στο Ιράν, έπληξαν στόχους του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και τις εγκαταστάσεις εντός «συγκροτήματος της ηγεσίας του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στην καρδιά της Τεχεράνης.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα (03.03.2026) πως κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας (02.03.2026) προς την Τρίτη η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) διέλυσαν το προεδρικό μέγαρο και το κτίριο του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον IDF, κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο συγκρότημα, πολλά πυρομαχικά έπεσαν στο Προεδρικό Γραφείο και στο κτίριο του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας.

Επιπλέον, στοχοποιήθηκε ο χώρος συγκέντρωσης του ανώτερου συμβουλίου του καθεστώτος της Τεχεράνης που είναι υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων για την ασφάλεια, καθώς και το ίδρυμα εκπαίδευσης Ιρανών στρατιωτικών και πρόσθετων βασικών υποδομών του καθεστώτος.

Στην ανακοίνωση του IDF τονίζεται πως το εν λόγω συγκρότημα του ιρανικού καθεστώτος θεωρείται ως ένα από τα πιο ασφαλή στο Ιράν και εκτείνεται σε πολλούς δρόμους στο κέντρο της Τεχεράνης. «Η ηγεσία του καθεστώτος και οι ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας συναντώνται συχνά στο συγκρότημα, από το οποίο διεξήγαγαν αξιολογήσεις της κατάστασης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και προωθούσαν το σχέδιο για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ», υποστηρίζει ο IDF.

Το συγκρότημα φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τον πρώην ηγέτη του ιρανικού καθεστώτος, Αλί Χαμενεΐ, και στεγαζόταν υποδομή που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση επιθέσεων κατά του κράτους του Ισραήλ.

Το συγκρότημα χτυπήθηκε μετά από μια παρατεταμένη διαδικασία συλλογής πληροφοριών και ανάλυσης που διεξήχθη από τη Διεύθυνση Πληροφοριών του IDF.

Το σακίδιο έκτακτης ανάγκης αν ακουστούν σειρήνες στην Κύπρο – Οι οδηγίες προς τους πολίτες από το υπουργείο Εσωτερικών
«Δημιούργησε, προληπτικά, το δικό σου σακίδιο έκτακτης ανάγκης με βασικά προϊόντα, το οποίο θα μπορείς εύκολα να μεταφέρεις σε καταφύγιο, στο ενδεχόμενο που θα δοθούν σχετικές οδηγίες»  αναφέρει η ανακοίνωση
Σακίδιο έκτακτης ανάγκης
Κρουαζιερόπλοια με Έλληνες επιβάτες και πληρώματα εγκλωβίστηκαν στον Περσικό Κόλπο - Αγωνία και για 85 Έλληνες ναυτικούς
«Έχουμε προμήθειες για μία εβδομάδα. Υπάρχει αναγγελία από το Ιράν που λέει ότι δεν περνούν τα πλοία από εδώ γιατί κινδυνεύουν να χτυπηθούν», λέει στο newsit.gr πλοίαρχος του κρουαζιερόπλοιου
Πηγή φωτογραφίας από marinetraffic.com
Το βασίλειό τους για ένα ιδιωτικό τζετ: Οι ζάμπλουτοι του πλανήτη πληρώνουν ακόμα και 350.000 δολάρια για να φύγουν από τον Κόλπο
Η Σαουδική Αραβία αποτελεί τη μόνη διέξοδο για όλους αυτούς οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο και αναζητούν ένα ασφαλές πέρασμα από την περιοχή
ιδιωτικό τζετ
Δένδιας σε Χριστοδουλίδη: Η Ελλάδα θα δώσει όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο
«Η Ελλάδα θέλει να δηλώσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την πρόθεση της να παράσχει κατά το δυνατό, μέσα στα πλαίσια των δυνάμεων και των δυνατοτήτων της, όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας
Κίνα: Τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο – Νόμιμο δικαίωμα της Τεχεράνης για ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας
Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Κίνας κάλεσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να σταματήσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση του πολέμου
Κατεστραμμένο αστυνομικό τμήμα στην Τεχεράνη από τους ισραηλινούς και αμερικανικούς βομβαρδισμούς
