Για βανδαλισμό κατηγορούνται πλέον ο ιερέας από τη Λουιζιάνα και οι δύο γυναίκες, με τις οποίες έκανε σεξ πάνω στην Αγία Τράπεζα της εκκλησίας, τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο 37χρονος Travis Clark και οι δύο γυναίκες έγιναν τσακωτοί από περαστικό που κοίταξε μέσα από το παράθυρο της εκκλησίας και ανέφερε αμέσως αυτό που είδε στην αστυνομία.

Σύμφωνα με νέα δικαστικά έγγραφα, που επικαλείται η εφημερίδα New York Post, η εισαγγελία της κομητείας τους απήγγειλε προσφάτως νέες κατηγορίες.

Priest, two dominatrices slapped with vandalism charges after altar threesome https://t.co/GJZWcO7XHN pic.twitter.com/EOIDBdA0X4