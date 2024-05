Ινδία: 17χρονος μεθυσμένος οδηγός «έσκασε» με την Porsche του πάνω σε μηχανή και σκότωσε τους δυο αναβάτες

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κάνει το γύρο του διαδικτύου, δείχνει έναν 17χρονο να τρέχει με την Porsche του λίγες στιγμές πριν χτυπήσει μοτοσικλέτα στο Πούνε της Ινδίας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο αναβάτες.

Ο κατηγορούμενος οδηγός, τέσσερις μήνες πριν κλείσει τα 18, ήταν μεθυσμένος τη στιγμή του δυστυχήματος με την Porsche του, την Κυριακή (20.05.2024) σε διασταύρωση στην περιοχή Kalyani Nagar, στην Ινδία.

Ο 17χρονος οδηγός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία βάσει των σχετικών διατάξεων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι δυο άτυχοι αναβάτες της μηχανής, επέστρεφαν σπίτι τους μετά από μια βραδιά με φίλους τους.

Κοντά στη μοιραία διασταύρωση, το πολυτελές αυτοκίνητο που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα χτύπησε το δίκυκλο, με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες του να σκοτωθούν ακαριαία.

Αφού προσέκρουσε στη μοτοσικλέτα, ο οδηγός του αυτοκινήτου την εμβόλισε στα κιγκλιδώματα του πεζοδρομίου στην άκρη του δρόμου.

Τα θύματα, ένας άντρας και μια γυναίκα με καταγωγή από το Madhya Pradesh, ήταν και τα δυο 24 ετών.

#Pune: On Saturday night around 2.30am Vedanta Agarwal (17) son of an influential builder from #Pune kills 2 techies by hitting their bike from behind at Kalyaninagar, Pune.



Vedanta was under the influence of alcohol when his overspeeding luxury car #Porche hit the bikers.… pic.twitter.com/zk6DrNUn35