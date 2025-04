Ινδία: 21 νεκροί μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν εξαιτίας της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε σε εργοστάσιο κατασκευής πυροτεχνημάτων στο κρατίδιο Γκουτζαράτ της βορειοδυτικής Ινδίας.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που συντρίμμια και ανθρώπινα μέλη εκσφενδονίστηκαν σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το εργοστάσιο, στην πόλη Ντίσα της Ινδίας.

«Η σφοδρότατη έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο προκάλεσε την κατάρρευση της οροφής», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης του κρατιδίου, Ρικισές Πατέλ, επισημαίνοντας πως η βιοτεχνία λειτουργούσε χωρίς άδεια.

«Ανθρώπινα μέλη βρέθηκαν διάσπαρτα σε αγρόκτημα που βρίσκεται 200-300 μέτρα μακριά από το εργοστάσιο», αφηγήθηκε τοπικός αξιωματούχος.

Στο σημείο έσπευσαν τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις του Δήμου Δίσας, μαζί με 108 ασθενοφόρα για να πραγματοποιήσουν την επιχείρηση διάσωσης.

