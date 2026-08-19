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Ινδία: 9 νεκροί και πολλοί τραυματίες μετά από φωτιά σε ξενοδοχείο – Δείτε βίντεο

Έξι άνδρες, δυο γυναίκες και παιδί διακομίστηκαν σε νοσοκομείο
Ινδία φωτιά
Το σημείο της φωτιάς στην Ινδία
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Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ινδία μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων και πολλών τραυματιών.

Το ξενοδοχείο που τυλίχθηκε στις φλόγες βρισκόταν στην Κολκάτα της Ινδίας, που παλαιότερα ονομαζόταν Καλκούτα, κατά την ιστορική και επίσημη ονομασία της πρωτεύουσας της ινδικής πολιτείας της Δυτικής Βεγγάλης ως το 2001, όπως ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά.

«Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα», είπε ο αξιωματικός, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί καθώς δεν έχει άδεια της ιεραρχίας να κάνει δηλώσεις στον Τύπο.

Έξι άνδρες, δυο γυναίκες και παιδί διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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