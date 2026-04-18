Ινδία: Δύο πλοία με ινδική σημαία δέχτηκαν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, επιβεβαιώνει η κυβέρνηση

Ο πρέσβης του Ιράν στο Νέο Δελχί κλήθηκε σε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ΥΠΕΞ της Ινδίας μετέφερε τη βαθιά ανησυχία της για το περιστατικό
Τάνκερ και πλοία στα Στενά του Ορμούζ / Reuters

Δύο πλοία με ινδική σημαία δέχτηκαν επίθεση σήμερα (18.04.2026) νωρίς το μεσημέρι, ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας. Τα πλοία μετέφεραν αργό πετρέλαιο.

Ο πρέσβης του Ιράν στο Νέο Δελχί, Μοχαμάντ Φαταλί, κλήθηκε σε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Βικράμ Μίσρι, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μίσρι μετέφερε τη βαθιά ανησυχία της Ινδίας για το περιστατικό με τα πυρά που αφορούσε δύο πλοία με ινδική σημαία στα Στενά του Ορμούζ.

Ο ΥΠΕΞ της Ινδίας Βικράμ Μίσρι, προέτρεψε τον πρέσβη Μοχαμάντ Φαταλί, να μεταφέρει τις απόψεις της Ινδίας στις αρχές του Ιράν και να επαναλάβει το συντομότερο δυνατό τη διαδικασία διευκόλυνσης της διέλευσης των πλοίων με προορισμό την Ινδία από τα Στενά.

