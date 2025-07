Ινδία: Εννέα νεκροί από την κατάρρευση γέφυρας στο κρατίδιο Γκουτζαράτ

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδία όταν κατέρρευσε γέφυρα στο κρατίδιο Γκουτζαράτ δυτικά της χώρας, μετέδωσε σήμερα το δίκτυο NDTV.

Ο υπουργός Υγείας του Γκουτζαράτ, Ρουσικές Πατέλ, δήλωσε ότι πολλά αυτοκίνητα έπεσαν μέσα στον ποταμό Μαχισαγκάρ όταν κατέρρευσε τμήμα της γέφυρας Γκαμπίρα στη δυτική Ινδία.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι η γέφυρα είχε κατασκευαστεί το 1985.

In Gujarat’s Vadodara, the Gambhira Bridge connecting Anand and Vadodara collapsed.

Several vehicles, including a truck, a tanker, and cars, plunged into the rive. Rescue and relief operations are currently underway. pic.twitter.com/0FFJ4GPZua — Mohammed Zubair (@zoo_bear) July 9, 2025

At least 10 people were killed when a stretch of the Gambhira Bridge in Vadodara district in India’s Gujarat state collapsed on Wednesday (July 9). pic.twitter.com/RrUAXMTheT — The Star (@staronline) July 9, 2025

Ο Ανίλ Νταμελίγια, υψηλόβαθμος αξιωματούχος, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι έχουν ανασυρθεί τουλάχιστον 9 πτώματα ενώ άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν. Σε εξέλιξη βρίσκονται επιχειρήσεις διάσωσης, πρόσθεσε.

Εντύπωση πάντως προκαλεί ένα βίντεο που έρχεται στο φως από τον περασμένο Απρίλιο όπου ρεπορτάζ καναλιού μιλάει για την κακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η γέφυρα.

This video is from April 2025-



Reporter talking about poor condition of Vadodara bridge on Mahisagar River.



Same bridge has collapsed today, in just 3 months.



8 people have been Killed.… pic.twitter.com/Q43vt5HN4k — Facts (@BefittingFacts) July 9, 2025

Τρεις μήνες μετά η γέφυρα κατάρρευσε παρασύροντας στον θάνατο 9 άτομα.