Ινδία: Επικίνδυνο τοξικό νέφος πνίγει το Νέο Δελχί – 60 φορές πάνω από τα ανώτατα όρια η ρύπανση

Ένα τοξικό νέφος πνίγει το Νέο Δελχί σημαίνοντας συναγερμό σε όλες τις υπηρεσίες της Ινδίας, ενώ όλα τα σχολεία της πρωτεύουσας έκλεισαν λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα στους κατοίκους, που ψάχνουν απεγνωσμένα για μια ανάσα.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στο Νέο Δελχί έφτασε σε επίπεδο πάνω από 60 φορές υψηλότερο από το ανώτατο όριο που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), σύμφωνα με μετρήσεις της εταιρείας IQAir. Η συγκέντρωση των μικροσωματιδίων PM2.5 (τα πιο επικίνδυνα γιατί διαχέονται απευθείας στο αίμα) μετρήθηκε το πρωί στα 907 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα σε ορισμένα σημεία της μεγαλούπολης της Ινδίας των 30 εκατομμυρίων κατοίκων.

Τα σωματίδια PM2.5 είναι καρκινογόνα και εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος μέσω των πνευμόνων.

Η πόλη έρχεται αντιμέτωπη κάθε χειμώνα με ρεκόρ ατμοσφαιρικής ρύπανσης που οφείλεται στις τοξικές αναθυμιάσεις από τα εργοστάσια και την οδική κυκλοφορία, στις οποίες προστίθενται αυτή την εποχή του χρόνου και αυτές από την εποχική καύση γεωργικών υπολειμμάτων.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες και οι ασθενείς άνεμοι το χειμώνα, που διαρκεί από τα μέσα Οκτωβρίου έως τουλάχιστον τον Ιανουάριο στην Ινδία, εντείνουν το φαινόμενο.

#WATCH | Visuals from New #Delhi Railway Station as trains’ movement continues amid smog pic.twitter.com/3zu0SbGKEZ

Οι τοπικές αρχές ενεργοποίησαν το επίπεδο 4 του σχεδίου συναγερμού τους το απόγευμα της Κυριακής «προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας του αέρα».

Τα περισσότερα σχολεία της περιοχής παρέμειναν σήμερα κλειστά, οι περιορισμοί της κυκλοφορίας έγιναν αυστηρότεροι και οι εργαζόμενοι κλήθηκαν να προτιμήσουν τηλεργασία μέχρι νεοτέρας.

Thick blanket of toxic smog engulfed Delhi and readings of air quality hit their highest this year after dense fog overnight.#DelhiNCR #Pollution pic.twitter.com/y4VnNNvkkd