Ινδία: Γυναίκες και παιδιά ανάμεσα στους 36 νεκρούς από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση ηθοποιού – Δεκάδες οι τραυματίες

Τραγικό θάνατο βρήκαν τουλάχιστον 36 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, μετά από ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας ενός πολιτικού αρχηγού στη Ινδία, το Σάββατο (27.09.2025).

Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει για τη συγκέντρωση στο νότιο ινδικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού στην Ινδία, που ήταν μέρος της εκστρατείας του Βιτζέ για το πολιτικό του κόμμα, Tamilaga Vettri Kazhagam, σύμφωνα με την εφημερίδα Hindu, επικαλούμενη τον υπουργό Υγείας του κρατιδίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, από το ποδοπάτημα έχουν επιβεβαιωθεί επίσης, τουλάχιστον 58 τραυματίες.

Ο ηθοποιός και πολιτικός Βιτζέ, ο οποίος αναφέρεται μόνο με ένα όνομα, κάνει προεκλογική εκστρατεία ενόψει των κρατιδιακών εκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στο Καρούρ, στο Ταμίλ Ναντού, είναι βαθύτατα λυπηρό», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτηση στο X.

Το περιστατικό ανάγκασε τον ηθοποιό -πολιτικό να διακόψει προσωρινά την ομιλία του, καθώς αρκετοί συμμετέχοντες λιποθύμησαν λόγω του ασφυκτικού συνωστισμού.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι η συγκέντρωση στο Καρούρ προσέλκυσε πολύ μεγαλύτερο πλήθος από τις αρχικές εκτιμήσεις. Αν και είχαν δοθεί άδειες για περίπου 30.000 συμμετέχοντες, τοπικές αναφορές έδειξαν ότι συγκεντρώθηκαν σχεδόν 60.000 άτομα.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι προκλήθηκε πανικός όταν μια μερίδα των οπαδών που είχαν συγκεντρωθεί άρχισε να καταρρέει ενώ προσπαθούσε να πλησιάσει το λεωφορείο του ηθοποιού.

Τα ασθενοφόρα που έσπευσαν στο σημείο δυσκολεύτηκαν να περάσουν μέσα από το συνωστισμένο πλήθος προκειμένου να μεταφέρουν τους τραυματίες σε νοσοκομεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Χάος επικράτησε και σε νοσοκομείο του κρατιδίου, αφού σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, γιατροί και νοσηλευτές πάσχιζαν να διασώσουν όσο το δυνατόν περισσότερους ασθενείς.

Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε τουλάχιστον 16 γυναίκες, 9 άνδρες και 6 παιδιά, όπως επιβεβαίωσε ο υπουργός Υγείας του Ταμίλ Ναντού, Μα Σουμπραμανιάν.

Ο χώρος της συγκέντρωσης είχε ήδη αλλάξει μία φορά. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο κέντρο του Καρούρ, αλλά μεταφέρθηκε μετά από προειδοποίηση της αστυνομίας για κινδύνους συμφόρησης και κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, σχολίασε το περιστατικό μέσω ανάρτησης στο X.

The unfortunate incident during a political rally in Karur, Tamil Nadu, is deeply saddening. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. Wishing strength to them in this difficult time. Praying for a swift recovery to all those injured. — Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2025

«Το ατυχές περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στο Καρούρ του Ταμίλ Ναντού είναι βαθιά θλιβερό. Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους. Εύχομαι δύναμη σε όλους τους ανθρώπους που βιώνουν αυτή τη δύσκολη στιγμή. Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση όλων των τραυματιών», έγραψε.