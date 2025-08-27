Ινδία: Η σοκαριστική στιγμή που καταρράκτης «καταπίνει» Youtuber – Μπήκε για να ποζάρει για βίντεο

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος ενός Youtuber στην Ινδία, που παρασύρθηκε από καταρράκτη ενώ γυρνούσε βίντεο.

Το τρομακτικό στιγμιότυπο που ο νεαρός Youtuber παρασύρεται από τον καταρράκτη απαθανατίστηκε σε βίντεο, καθώς είχε μπει στο ποτάμι για να ποζάρει σε ένα βίντεο με drone στην Ινδία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σάγκαρ Τούντου, 22 ετών, από το Μπεραμππούρ, είχε πάει στον καταρράκτη Ντούντουμα, στην περιοχή Κοραπούτ της Οντίσα, το Σάββατο, για να γυρίσει υλικό για το κανάλι του, όταν συνέβη η τραγωδία.

Ένα ανατριχιαστικό βίντεο, που έχει γίνει έκτοτε viral, τον δείχνει να στέκεται σε έναν βράχο με τα αφρισμένα νερά πίσω του, προσπαθώντας να καταγράψει εντυπωσιακά πλάνα με το drone.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά φαίνονται στο βίντεο να προσπαθούν να του πετάξουν ένα σχοινί και να του δίνουν οδηγίες για το τι να κάνει, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να τον σώσουν.

Λίγες στιγμές αργότερα, το νερό φουσκώνει, και εκείνος φαίνεται να κρατιέται απεγνωσμένα πριν παρασυρθεί από το ορμητικό ρεύμα, αναφέρει η Daily Mail.

Με την ένταση της ροής να είναι υπερβολικά μεγάλη, εξαφανίζεται από το οπτικό πεδίο.

22-year-old Indian YouTuber, Sagar Tudu, will never be seen on Youtube again, he was swept away by raging currents at the Duduma Waterfall in Odisha, while attempting to impress his fans for likes. pic.twitter.com/9tCC2Jk8QP — Dane (@UltraDane) August 26, 2025

Σύμφωνα με αναφορές, το ατύχημα συνέβη όταν απελευθερώθηκαν ξαφνικά νερά από το φράγμα Ματσκούντ μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα η στάθμη του ποταμού να ανέβει απότομα.

Οι αρχές δήλωσαν ότι ξεκίνησε αμέσως εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας, με αστυνομία, πυροσβεστική και την Κρατική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών να ερευνούν τον ποταμό μαζί με κατοίκους της περιοχής.