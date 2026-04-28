Ινδία: Ξέθαψε την αδερφή του και πήγε τον σκελετό της στην τράπεζα για να αποδείξει ότι είχε πεθάνει

Μια υπόθεση που προκαλεί αποτροπιασμό είδε το φως της δημοσιότητας στην περιοχή Κεοντζάρ της πολιτείας Οντίσα στην Ινδία. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας 50χρονος άνδρας ξέθαψε την αδερφή του και πήγε με τον σκελετό της στο υποκατάστημα τράπεζας σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποδείξει τον θάνατό της. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ.

Η γυναίκα από την Ινδία είχε πεθάνει πριν από δύο μήνες, ενώ ο σύζυγος και το παιδί της είχαν φύγει νωρίτερα από τη ζωή, με αποτέλεσμα ο αδερφός της Jeetu Munda να είναι ο μοναδικός εν ζωή συγγενής της, αναφέρει το Times Of India.

Ο Munda μετέβη στην τράπεζα και προσπάθησε να κάνει ανάληψη των 19.300 ρουπιών (περίπου 173 ευρώ) που υπήρχαν στον λογαριασμό. Ωστόσο, ο διευθυντής τού το αρνήθηκε, εξηγώντας πως θα έπρεπε είτε να είναι παρούσα η κάτοχος, είτε να προσκομιστούν έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι ο ίδιος είναι ο νόμιμος κληρονόμος.

A man in India dug up his deceased sister’s skeleton and brought it to the bank just to prove she had died.



He’d been trying to withdraw money from her account for months.



Staff kept telling him the account holder needed to appear in person.



Όπως ο ίδιος υποστηρίζει, παρά τις επανειλημμένες επισκέψεις του στην τράπεζα όπου ενημέρωνε για την απώλεια της κατόχου, οι υπάλληλοι φέρονται να επέμεναν στην αυτοπρόσωπη παρουσία της αδερφής του για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, λέγοντας του: «να έρθει η ίδια εδώ».

Μπροστά στο αδιέξοδο και στερούμενος βασικών γνώσεων σχετικά με τις νόμιμες διαδικασίες διαδοχής, ο Munda φέρεται να οδηγήθηκε στην ακραία απόφαση να ξεθάψει την αδερφή του και να τη μεταφέρει στο υποκατάστημα.

Πηγές της αστυνομίας ανέφεραν: «Πρόκειται για έναν αθώο άνθρωπο που δεν κατάλαβε ότι έπρεπε να καταθέσει πιστοποιητικό θανάτου για να πάρει τα χρήματα της αδερφής του». Η αστυνομία ζήτησε επίσημη απάντηση από την τράπεζα.