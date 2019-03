Ινδία: Νεκροί και τραυματίες από κατάρρευση πεζογέφυρας στο Μουμπάι! – video

Τρεις γυναίκες βρίσκονται μεταξύ των νεκρών, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας και πρόσθεσε πως οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στην Ινδία.

Στο σημείο του δυστυχήματος βρίσκεται ένας εκσκαφέας προκειμένου να απομακρύνει τα συντρίμμια, που εμποδίζουν την κυκλοφορία στον πολυσύχναστο δρόμο στις νότιες συνοικίες του Μουμπάι. Στην περιοχή, έχουν επίσης σπεύσει πυροσβεστικά οχήματα κι ένα ασθενοφόρο.

