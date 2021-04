Ισχυρός σεισμός έπληξε την Τετάρτη το ομόσπονδο κράτος Ασάμ της Ινδίας, πανικοβάλλοντας πολλούς κατοίκους, που έσπευσαν να βγουν από τα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για θύματα και σοβαρές υλικές ζημιές.

Ο σεισμός, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ήταν μεγέθους 6,2 βαθμών και σημειώθηκε σε πολύ μικρό εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), ο σεισμός ήταν μεγέθους 6 βαθμών και σημειώθηκε σε βάθος σχεδόν 29 χιλιομέτρων. Σημειώθηκε στις 05:21 (ώρα Ελλάδας), κατά τη δεύτερη πηγή.

Κάτοικοι της Γκουάχατι, της πρωτεύουσας του Ασάμ, ανέφεραν πως ο σεισμός, που ακολουθήθηκε από αρκετούς δυνατούς μετασεισμούς, ταρακούνησε κτίρια και προκάλεσε ρωγμές σε τοίχους. Τρομοκρατημένοι κάτοικοι έσπευσαν να βγουν από τα σπίτια τους.

Η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Ινδίας έχει λάβει αναφορές για θύματα και σοβαρές υλικές ζημιές εξαιτίας του σεισμού, είπε στέλεχός της υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Massive Earthquake in Assam This is the condition of Assam in today’s Earthquake…😢 #assamearthquake pic.twitter.com/utJNBAe8zh

Suddenness. The sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move, the fact that there was no warning. #earthquake in Assam pic.twitter.com/lQ06AyU4vM