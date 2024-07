Ινδία: Το σημείωμα της Αμερικανίδας που βρέθηκε αποστεωμένη και αλυσοδεμένη στη ζούγκλα

Στο σημείωμα της Αμερικανίδας επικεντρώνονται οι αρχές της Ινδίας για να λύσουν το μυστήριο της Lalita Kayi. Την 50χρονη που εντοπίστηκε από βοσκό σε άθλια κατάσταση στη ζούγκλα, δεμένη και αποστεωμένη.

Η Αμερικανίδα Lalita Kayi, η οποία δεν μπορούσε καν να μιλήσει, έγραψε ένα σημείωμα και κατηγόρησε τον άνδρα της για την κατάστασή της με την αστυνομία της Ινδίας, πάντως, να αμφιβάλλει ότι ήταν στη ζούγκλα για 40 ημέρες.

Ο βοσκός που ανακάλυψε την 50χρονη τη βρήκε δεμένη με μία σιδερένια αλυσίδα.

Το δεξί της πόδι ήταν πρησμένο από την αλυσίδα, ήταν εξαιρετικά αφυδατωμένη και δεν είχε φάει για ημέρες, ενώ δεν μπορούσε να μιλήσει.

Η κατάστασή της ήταν τόσο άσχημη από την ασιτία, σε σημείο να μην μπορεί να δώσει καμία πληροφορία στις αρχές.

Ωστόσο, στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε έγραψε σημείωμα κατηγόρησε τον σύζυγό της ότι την έδεσε στο δάσος και την παράτησε εκεί για ημέρες, έπειτα από καβγά.

