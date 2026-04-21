Κόσμος

Ινδία: Τουλάχιστον 13 νεκροί και πάνω από 40 τραυματίες εξαιτίας φωτιάς σε αποθήκη πυροτεχνημάτων – Δείτε βίντεο

Οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί καθώς πολλοί από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση
Η φωτιά στην Ινδία
Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 40 τραυματίστηκαν μετά από μεγάλη φωτιά σε αποθήκη πυροτεχνημάτων στην Ινδία. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ, καθώς η φωτιά ξέσπασε ξαφνικά και πήρε γρήγορα διαστάσεις τραγωδίας.

Η φωτιά σημειώθηκε στην περιοχή Τρισούρ, στην Ινδία, στο κρατίδιο Κεράλα, την ώρα που γίνονταν προετοιμασίες για ένα ινδουιστικό φεστιβάλ. Εκείνη τη στιγμή υπήρχαν άνθρωποι στον χώρο, γεγονός που έκανε την κατάσταση ακόμη πιο τραγική.

Οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί, καθώς αρκετοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες, ενώ η αγωνία παραμένει.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία και έστειλε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

 

Λίγες ημέρες πριν, ένα παρόμοιο δυστύχημα σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο γειτονικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού είχε στοιχίσει τη ζωή σε 20 ανθρώπους.

Τα πυροτεχνήματα χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στην Ινδία σε γιορτές και εκδηλώσεις, όμως πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν συχνά τέτοια επικίνδυνα περιστατικά.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Κάρολος και η Καμίλα στο Βρετανικό Μουσείο για τα 100 χρόνια από τη γέννηση της βασίλισσας Ελισάβετ
Η Βρετανία τιμά τη μνήμη και την κληρονομιά της Ελισάβετ Β', ενώ παράλληλα σχεδιάζει τη δημιουργία ενός εμβληματικού μνημείου στο κέντρο του Λονδίνου, για τη διαχρονική παρουσία και προσφορά της στη χώρα
Η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ και ο νυν βασιλιάς Κάρολος
Το Ισραήλ αμφιβάλλει ότι θα επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Έχει ήδη εγκρίνει νέα σχέδια επίθεσης
Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για την επανέναρξη του πολέμου από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής ασκήσεων με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών και ιπτάμενων τάνκερ σε όλη τη Μέση Ανατολή
Αεροσκάφος
Αίγυπτος: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αντίγραφο της «Ιλιάδας» του Ομήρου, στο στομάχι μιας μούμιας
Η ανακάλυψη του παπύρου σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένα ελληνικό λογοτεχνικό κείμενο έχει βρεθεί σε περιβάλλον ταρίχευσης, το κείμενο της «Ιλιάδας» ανήκει στο Β΄ βιβλίο του επικού ποιήματος
Μούμιες
