Ινδία: Τραγωδία με 46 νεκρούς σε θρησκευτική γιορτή – Πνιγηκαν σε ποτάμια και λίμνες

Η Ινδία πενθεί για τον χαμό 46 ανθρώπων που βρήκαν τραγικό θάνατο από πνιγμό ενώ πλένονταν σε ποταμούς και λίμνες που υπερχείλισαν λόγω των πρόσφατων πλημμυρών, καθώς τηρούσαν μια ινδουιστική γιορτή στη βόρεια Ινδία, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Από τους 46 νεκρούς από πνιγμό στην Ινδία, οι 37 ήταν παιδιά και οι 7 γυναίκες. Πνίγηκαν σε ξεχωριστά συμβάντα, σε 15 περιοχές του κρατιδίου Μπιχάρ, χθες Τετάρτη όπως ανέφερε σήμερα (26.09.2024) η τοπική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Στο παρελθόν στην Ινδία έχουν σημειωθεί πολύνεκρα δυστυχήματα με ανθρώπους που ποδοπατήθηκαν κατά τη διάρκεια θρησκευτικών εορτών, όμως οι πνιγμοί είναι σπάνιοι.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ορισμένοι ποταμοί και λίμνες του κρατιδίου είχαν φουσκώσει, μετά τις πρόσφατες καταρρακτώδεις βροχές.

