Κόσμος

Ινδονησία: 4 νεκροί και 38 τραυματίες από σύγκρουση τρένων σε σιδηροδρομικό σταθμό – Συγκλονιστικές εικόνες

Μέλη των ομάδων έκτακτης ανάγκης διασώζουν θύματα που έχουν παγιδευτεί στο κατεστραμμένο τρένο στην Ινδονησία / REUTERS / Φωτογραφία Ajeng Dinar Ulfiana

Συναγερμός στην Ινδονησία τη Δευτέρα (27.04.2026) όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν σε σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Μπεκάσι, περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από την Τζακάρτα. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 38 να τραυματιστούν, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σοβαρό δυστύχημα με τα τρένα στην Ινδονησία συνέβη όταν αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο συρμό στον σιδηροδρομικό σταθμό Bekasi Timur και υπήρξε άμεση κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό επιβατών και την παροχή ιατρικής φροντίδας σε τραυματίες.

«Όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση επιβατών και προσωπικού, καθώς και στην παροχή φροντίδας στα θύματα», ανέφερε η Αν Πούρμπα, εκπρόσωπος Τύπου του ινδονησιακού οργανισμού σιδηροδρόμων (KAI).

«Δεδομένου ότι η εκκένωση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, είναι πιθανό ο αριθμός των θυμάτων να συνεχίσει να αυξάνεται, αλλά ας ελπίσουμε ότι η εκκένωση θα ολοκληρωθεί γρήγορα», δήλωσε ο αναπληρωτής πρόεδρος του ινδονησιακού κοινοβουλίου, Σούφμι Ντάσκο Αχμάντ, στους δημοσιογράφους από τον τόπο του δυστυχήματος.

Είπε ότι οι διασώστες προσπαθούσαν ν’ απεγκλωβίσουν τουλάχιστον έξι ή επτά άτομα που εξακολουθούσαν να βρίσκονται παγιδευμένα μέσα.

Οι διασώστες χρησιμοποιούσαν τροχούς για να κόψουν το μεταλλικό πλαίσιο των βαγονιών του τρένου, στα οποία οι επιβάτες είχαν παγιδευτεί, αλλά φαίνονταν ζωντανοί.

REUTERS
REUTERS / Φωτογραφία Ajeng Dinar Ulfiana
REUTERS / Φωτογραφία Ajeng Dinar Ulfiana

 

 

Τα αίτια της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
81
75
66
44
40
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά το «κεφάλι» του Τζίμι Κίμελ από το ABC μετά το σχόλιο για τη Μελάνια Τραμπ ότι «λάμπει σαν μέλλουσα χήρα»
«Ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος δεν είναι καθόλου αστείος όπως αποδεικνύουν οι άθλιες τηλεθεάσεις του, έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του που είναι πραγματικά σοκαριστική» αναφέρει μεταξύ άλλων
Ντόναλντ και Μελάνισ Τραμπ
Ανατριχιαστικές καταγγελίες Ρώσων στρατιωτών για κανιβαλισμό από συμπολεμιστές τους στην Ουκρανία: «Τον έτρωγε για 2 εβδομάδες»
Τα ηχητικά ντοκουμέντα που υπέκλεψαν οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, οι αντίδρασεις των Ρώσων διοικητών και το «ουδέν σχόλιο» της Μόσχας
Ρωσικές σημαίες σε τάφους στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία
Newsit logo
Newsit logo