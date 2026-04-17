Ινδονησία: 8 νεκροί από συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στο νησί Βόρνεο

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ινδονησία χθες (16/4/2026) όταν ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη με αποτέλεσμα οι δυο χειριστές και οι έξι επιβάτες να σκοτωθούν στο νησί Βόρνεο, όπως ανακοίνωσε σήμερα (17/4/2026) το υπουργείο Μεταφορών της χώρας.

Η επικοινωνία ανάμεσα στο ελικόπτερο και στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας χάθηκε πέντε λεπτά μετά την απογείωσή του από την επαρχία Δυτική Καλιμάνταν στην Ινδονησία χθες Πέμπτη το πρωί.

Μετέφερε οκτώ άνδρες, συμπεριλαμβανομένου ενός υπηκόου Μαλαισίας, ενώ προς το παρόν, δεν έχει δοθεί καμιά εξήγηση για τα αίτια της καταστροφής. του ελικοπτέρου κατασκευασμένου από την Airbus και ανήκε στην τοπική εταιρεία Matthew Air Nusantara.

«Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος απεβίωσαν, με βάση τις πληροφορίες μας από το πεδίο», σημείωσε ο ίδιος.

Σωστικά συνεργεία εντόπισαν τα θύματα χθες βράδυ, σε περιοχή καλυπτόμενη από πυκνό δάσος, με απότομες πλαγιές, ανέφερε αξιωματικός της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης.

All 8 people on board the PK-CFX helicopter have just been confirmed dead at the crash site in Bukit Puntak, Sekadau, West Kalimantan, Indonesia.



Due to darkness and difficult terrain, rescue teams will begin the evacuation process tomorrow morning.

Η Ινδονησία, πελώριο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, βασίζεται πολύ στις αεροπορικές μεταφορές για τη σύνδεση των χιλιάδων νησιών της. Όμως η χώρα δεν παίρνει ιδιαίτερα καλό βαθμό στην ασφάλεια των αεροπορικών μεταφορών αφού έχουν γίνει πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια.