Ινδονησία: Συγκρούστηκαν τρένα μέσα σε σιδηροδρομικό σταθμό – Συγκλονιστικές εικόνες

Μέλη των ομάδων έκτακτης ανάγκης διασώζουν θύματα που έχουν παγιδευτεί στο κατεστραμμένο τρένο στην Ινδονησία / REUTERS / Φωτογραφία Ajeng Dinar Ulfiana

Συναγερμός στην Ινδονησία τη Δευτέρα (27.04.2026) όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν σε σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Μπεκάσι, περίπου 25 χιλιόμετρα μακριά από την Τζακάρτα . Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν αρκετοί άνθρωποι να τραυματιστούν, όπως μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σοβαρό ατύχημα με τα τρένα στην Ινδονησία συνέβη όταν αμαξοστοιχία προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο συρμό στον σιδηροδρομικό σταθμό Bekasi Timur και υπήρξε άμεση κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό επιβατών και την παροχή ιατρικής φροντίδας σε τραυματίες.

«Όλες οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση επιβατών και προσωπικού, καθώς και στην παροχή φροντίδας στα θύματα», ανέφερε η Αν Πούρμπα, εκπρόσωπος Τύπου του ινδονησιακού οργανισμού σιδηροδρόμων (KAI).

Τα αίτια της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ανατριχιαστικές καταγγελίες Ρώσων στρατιωτών για κανιβαλισμό από συμπολεμιστές τους στην Ουκρανία: «Τον έτρωγε για 2 εβδομάδες»
Τα ηχητικά ντοκουμέντα που υπέκλεψαν οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες, οι αντίδρασεις των Ρώσων διοικητών και το «ουδέν σχόλιο» της Μόσχας
Ρωσικές σημαίες σε τάφους στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία
