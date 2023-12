Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 39 τραυματίστηκαν σε έκρηξη σε εργοστάσιο νικελίου στην Ινδονησία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 05:30 σε εργοστάσιο νικελίου της Ινδονησίας της εταιρείας PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel στο βιομηχανικό πάρκο Mοrowali που βρίσκεται στο νησί Σουλαουέσι, επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο Ντέντι Κουρνιαγουάν εκπρόσωπος της βιομηχανικής ζώνης.

“Ο τρέχων αριθμός των θυμάτων είναι 51. Δώδεκα άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από το δυστύχημα. Υπάρχουν 39 άνθρωποι με ελαφρά ή σοβαρά τραύματα”, πρόσθεσε, ενώ εξήγησε ότι μεταξύ των νεκρών είναι επτά Ινδονήσιοι και πέντε αλλοδαποί χωρίς να διευκρινίσει την εθνικότητά τους.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που γίνονταν εργασίες επισκευής μιας υψικαμινου, όταν πήρε φωτιά εύφλεκτο υγρό και η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε δεξαμενές οξυγόνου οι οποίες εξερράγησαν, δήλωσε ο εκπρόσωπος. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε σήμερα το πρωί.

