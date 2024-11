Ινδονησία: Τουλάχιστον 9 νεκροί από έκρηξη ηφαιστείου – Συγκλονίζουν οι εικόνες

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αλλεπάλληλων εκρήξεων ηφαιστείου στην Ινδονησία, ανακοίνωσαν σήμερα, Δευτέρα (04.11.24) οι τοπικές αρχές.

Η έκρηξη του ηφαιστείου σημειώθηκε στο όρος Lewotobi Laki-laki στην ανατολική Ινδονησία, όπου εκτοξεύθηκαν νέφη λάβας, με τις αρχές να να εκκενώσουν πολλά κοντινά χωριά, δήλωσαν αξιωματούχοι τη Δευτέρα, όπως μεταδίδει το Reuters.

Το όρος Lewotobi Laki-laki, που βρίσκεται στο νησί Flores, στην επαρχία East Nusa Tenggara, εξερράγη την Κυριακή στις 23:57 τοπική ώρα, δήλωσε ο Hadi Wijaya, εκπρόσωπος για το Κέντρο Ηφαιστειολογίας και Μετριασμού του Γεωλογικού Κινδύνου (PVMBG).

«Μετά την έκρηξη σημειώθηκε διακοπή ρεύματος. Στη συνέχεια εκδηλώθηκε βροχή με ισχυρούς κεραυνούς που προκάλεσαν πανικό στους κατοίκους», είπε στο Reuters, προσθέτοντας ότι η αρχή είχε ανεβάσει την κατάσταση του ηφαιστείου στο επίπεδο IV ή στο υψηλότερο.

Πύρινη λάβα και βράχοι έπληξαν τους κοντινότερους οικισμούς γύρω στα τέσσερα χιλιόμετρα από τον κρατήρα, καίγοντας και καταστρέφοντας τα σπίτια των κατοίκων, είπε ο Χάντι.

🌋🇮🇩 Terrible situation in the southeast of Flores Island, Indonesia. The Lewotobi (Lakilaki) volcano erupted and launched powerful bombs of pyroclastic and volcanic ash towards nearby villages. Several houses caught fire and an intense rain of ash and gravel has forced residents… pic.twitter.com/HIUO8pi02T — Weather monitor (@Weathermonitors) November 3, 2024

Τουλάχιστον εννέα νεκροί έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα το πρωί, δήλωσε ο Heronimus Lamawuran, τοπικός αξιωματούχος στην περιοχή East Flores, προσθέτοντας ότι η έκρηξη είχε επηρεάσει επτά χωριά.

❗️🌋🇮🇩 – Eight people died following the eruption of Mount Lewotobi Laki-Laki, in Wulanggitang district, Indonesia. The number of victims may increase as new identifications are made.



The eruption, which occurred on Sunday night, lasted 24 minutes and was followed by another… pic.twitter.com/bDe86e23sV — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 4, 2024

«Ξεκινήσαμε να απομακρύνουμε τους κατοίκους από σήμερα το πρωί σε άλλα χωριά που βρίσκονται περίπου 20 χιλιόμετρα από τον κρατήρα», πρόσθεσε.

There have been reports of at least nine fatalities after an eruption at Mount Lewotobi Laki-laki on Flores Island



Indonesia 🇮🇩

November 3, 2024



Several houses, including a convent of Catholic nuns, were burned down due to hot ash and pyroclastic bombs from the eruption.



🎥 :… pic.twitter.com/XYVCoteU2t — DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) November 4, 2024

Τα πλησιέστερα χωριά καλύφθηκαν από πυκνή ηφαιστειακή τέφρα το πρωί της Δευτέρας, σημείωσε ο Heronimus.

AVISO 🌋

Entra en erupción el #Volcán #Lewotobi (Laki-laki) en la Isla de Flores, #Indonesia 🇮🇩

Reportan 2 pulsos eruptivos (de 24 y 3 minutos) arrojando bombas volcánicas y cenizas a 12 km de altura. Se activó alerta roja a la aviación y la lluvia de cenizas y lapilli causaron… pic.twitter.com/LWc0ulXYOb — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) November 3, 2024

Τι είναι το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς»

Η Ινδονησία βρίσκεται στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς του Ειρηνικού», μία περιοχή υψηλής σεισμικής δραστηριότητας, καθώς βρίσκεται πάνω από πολλές τεκτονικές πλάκες.

Αυτή η έκρηξη ακολουθεί μία σειρά από εκρήξεις διαφορετικών ηφαιστείων στην Ινδονησία.

Τον Μάιο, ένα ηφαίστειο στο απομακρυσμένο νησί Χαλμαχέρα, στο όρος Ίμπου, ανάγκασε τις Αρχές να προχωρήσουν στην απομάκρυνση κατοίκων από επτά χωριά.

Το ηφαίστειο Ρουάνγκ του Βόρειου Σουλαουέζι έχει επίσης εκραγεί τον Μάιο και ώθησε τις αρχές να απομακρύνουν περισσότερους από 12.000 ανθρώπους.