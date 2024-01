Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν το πρωί της Πέμπτης στην Ινδονησία, στο μεγάλο νησί της Ιάβας, σύμφωνα με τις αρχές

Το δυστύχημα των τρένων έγινε στις 06:03 (τοπική ώρα· 01:03 ώρα Ελλάδας) κοντά στην πόλη Κικαλενγκά, όχι μακριά από την πόλη Μπαντούνγκ, στην επαρχία της ανατολικής Ιάβας, στην Ινδονησία δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Ιμπραήμ Τόμπο.

Το ένα από τα θύματα ήταν «συνοδός στο τρένο Τουρανγκά» και τα άλλα δύο δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμη, ανέφερε από την πλευρά του ο Αγέπ Χανέπι, εκπρόσωπος της σιδηροδρομικής εταιρείας PT KAI.

Η σύγκρουση έγινε ανάμεσα σε τοπικό συρμό και το τρένο Τουρανγκά, γραμμή που συνδέει τη Σουραμπάγια (ανατολική Ιάβα) με την Μπαντούνγκ.

Το Τουρανγκά μετέφερε 287 επιβάτες, ενώ άλλοι 191 άνθρωποι βρίσκονταν στον συρμό του προαστιακού, διευκρίνισε ο κ. Χανέπι.

Όλοι οι επιβάτες απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τους συρμούς και διακομίστηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, σύμφωνα με τον κ. Τόμπο.

Τα συγκοινωνιακά δυστυχήματα δεν είναι σπάνια στην Ινδονησία, αχανές αρχιπέλαγος όπου λεωφορεία, τρένα, ακόμη και αεροσκάφη είναι συχνά σε πολύ κακή κατάσταση και ελλιπώς συντηρημένα.

BREAKING 🇮🇩 : Two trains collided in #Indonesia . Four dead and 28 injured are known. pic.twitter.com/aLjjS6tkng

Τον Νοέμβριο, τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στη σύγκρουση τρένου με μικρό λεωφορείο σε διάβαση στο ανατολικό τμήμα της Ιάβας.

Reporting Indonesia: 2 trains collided in Indonesia, three people died: “Two passenger trains collided in the morning on the Cikalengka – Haurpugur section on the Indonesian island of Java. 3 people died in the accident – the train driver, the driver’s assistant and the steward. pic.twitter.com/M0FLcBDoP3