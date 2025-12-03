Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Βασάνισαν μέχρι θανάτου το ζευγάρι Ρώσων κρυπτοαπατεώνων για να δώσει τους κωδικούς για τα 430 εκατ. ευρώ

Φρίκη προκαλούν οι νέες λεπτομέρειες για τον Ρώσο απατεώνας κρυπτονομισμάτων Ρομάν Νόβακ και τη σύζυγό του Άννα που βρέθηκαν νεκροί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λίγες εβδομάδες μετά την εξαφάνισή τους.

Ο καταδικασμένος Ρώσος απατεώνας κρυπτονομισμάτων και η σύζυγός του – που δολοφονήθηκα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – φέρεται να παρακολούθησαν ο ένας τον άλλο να βασανίζονται μέχρι θανάτου, όταν οι απαγωγείς τους δεν κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιουσία ύψους 380 εκατ. λιρών Αγγλίας (430 εκατ. ευρώ), σύμφωνα με Ρώσους ανακριτές. Το ζευγάρι εξαφανίστηκε στις 2 Οκτωβρίου, αφού παρασύρθηκε στην περιοχή Χάτα, περίπου 80 μίλια από το Ντουμπάι, από εγκληματίες που προσποιήθηκαν τους πιθανούς επενδυτές.

Τα κινητά τους τηλέφωνα έδωσαν για τελευταία φορά σήμα στα σύνορα με το Ομάν, όπου η αστυνομία εντόπισε αργότερα τις σορούς τους. Προηγήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν νέες λεπτομέρειες για όσα φέρεται να συνέβησαν μετά την απαγωγή, αναφέροντας ότι το ζευγάρι βασανίστηκε καθώς οι απαγωγείς προσπαθούσαν να αποσπάσουν πρόσβαση στα ψηφιακά πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων.

Σύμφωνα με αυτές τις περιγραφές, όταν οι κωδικοί δόθηκαν, τα πορτοφόλια ήταν άδεια. Οι δράστες φέρονται στη συνέχεια να τοποθέτησαν τα πτώματα σε σακούλες και να χρησιμοποίησαν βιομηχανικής ισχύος διαλυτικά, ώστε να επιταχύνουν τη διάλυση των σορών και να καταστρέψουν τυχόν ίχνη DNA.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν συγγενείς ενημέρωσαν την αστυνομία του Ντουμπάι ότι το ζευγάρι αγνοείται και υπήρχαν υποψίες για απαγωγή. Ο Ρομάν, ο οποίος το 2020 είχε καταδικαστεί σε έξι χρόνια φυλάκισης στη Ρωσία για απάτη μεγάλης κλίμακας, είχε μετακομίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκεί ίδρυσε εφαρμογή κρυπτονομισμάτων με την ονομασία Fintopio, για την οποία φέρεται να συγκέντρωσε επενδύσεις ύψους 380 εκατ. λιρών, προτού κατηγορηθεί ότι εξαπάτησε τους επενδυτές που τον εμπιστεύθηκαν. Το ποσό αυτό πιστεύεται ότι ήταν ο στόχος που προσπαθούσαν να αποσπάσουν οι απαγωγείς.

Ορισμένα ρωσικά μέσα υποστήριξαν ότι ένας ή περισσότεροι από τους εξαπατημένους επενδυτές του Νόβακ ενδέχεται να εμπλέκονται στη δολοφονία, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Τρεις Ρώσοι πολίτες έχουν συλληφθεί στην Αγία Πετρούπολη μετά την επιστροφή τους από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Οι ανακριτές αναφέρουν ότι οι τρεις άνδρες είναι ύποπτοι για άμεση εμπλοκή στην απαγωγή και τη δολοφονία και οι τρεις έχουν προφυλακιστεί έως τις 28 Δεκεμβρίου, καθώς η έρευνα συνεχίζεται τόσο στη Ρωσία όσο και στα Εμιράτα.

Τα κινητά τους τηλέφωνα εντοπίστηκαν στη συνέχεια σε περιοχές της Χάτα και του Ομάν, και αργότερα στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, πριν το σήμα εξαφανιστεί οριστικά στις 4 Οκτωβρίου.

Οι ντετέκτιβ πιστεύουν ότι τα τηλέφωνα ενεργοποιήθηκαν σκόπιμα σε αυτές τις τοποθεσίες, προκειμένου να παραπλανηθούν οι αρχές.