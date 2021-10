Ένα 22χρονο μοντέλο του Instagram από τις ΗΠΑ μαχαίρωσε τον φίλο της – μία στο μπράτσο και μία στην πλάτη – κατά τη διάρκεια ενός καυγά στο σπίτι της. Ο άντρας αιμορραγώντας κατέβηκε στο lobby του κτιρίου ζήτησε βοήθεια από τον θυρωρό, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε, όπως αναφέρει η New York Post, το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας μέσα στο διαμέρισμά του 22χρονου μοντέλου του Instagram, Genie Exum, στη 10η Λεωφόρο στο Μανχάταν. Σύμφωνα με τις Αρχές, η κοπέλα μαχαίρωσε τον φίλο της στο μπράτσο και την πλάτη με ένα μαχαίρι κουζίνας κατά τη διάρκεια ενός καυγά.

Μετά τον καυγά και αιμορραγώντας, ο φίλος του 22χρονου μοντέλου του Instagram κατέβηκε στο lobby του κτιρίου και ζήτησε βοήθεια από τον θυρωρό, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Σύμφωνα με την New York Post, ο άνδρας στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε χωρίς να κινδυνεύσει η ζωή του.

Οι εισαγγελείς το βράδυ της Τρίτης ζήτησε την κράτηση της Genie Exum εγγύηση 10.000 δολαρίων, αλλά ο δικαστής του Μανχάταν την άφησε ελεύθερη επιβάλλοντας της περιοριστικά μέτρα μεταξύ των οποίων και να μείνει μακριά από τον φίλο της.

Instagram model stabbed beau with kitchen knife in NYC pad, cops say https://t.co/NXEW50CLaE pic.twitter.com/GcUHhTuMzM