ΗΠΑ: Αμερικανός στρατιώτης που συμμετείχε στην απομάκρυνση του Μαδούρο, κατηγορείται ότι κέρδισε 400.000 δολάρια στοιχηματίζοντας

Ένας Αμερικανός στρατιώτης των Ειδικών Δυνάμεων που συμμετείχε στην στρατιωτική επιχείρηση που συνέλαβε τον Νικολάς Μαδούρο, συνελήφθη αφού φέρεται να στοιχημάτισε στην απομάκρυνση του πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας χάρη σε εμπιστευτικές πληροφορίες.

Ο Αμερικανός στρατιώτης, εν ενεργεία στον αμερικανικό στρατό που έχει βάση στο Φορτ Μπραγκ στη Βόρεια Καρολίνα, κέρδισε περισσότερα από 409.000 δολάρια (303.702 λίρες) ως αποτέλεσμα των στοιχημάτων του στην απομάκρυνση του Μαδούρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) απήγγειλε κατηγορίες για απάτη στον Γκάνον Κεν Βαν Ντάικ, αφού φέρεται να πραγματοποίησε συναλλαγές στην Polymarket, μια πλατφόρμα που λειτουργεί με κρυπτονομίσματα, βάσει διαβαθμισμένων πληροφοριών. «Αυτό είναι σαφές εμπιστευτικό εμπόριο και είναι παράνομο βάσει του ομοσπονδιακού νόμου», δήλωσαν αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Από τις αρχές Δεκεμβρίου, αυτός ο 38χρονος στρατιώτης είχε τοποθετήσει περισσότερα από 30.000 δολάρια σε 13 στοιχήματα στον ιστότοπο Polymarket τα οποία αφορούσαν ενδεχόμενη αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα ή την πτώση το προέδρου Μαδούρο.

«Ο Βαν Ντάικ κέρδισε αυτά τα στοιχήματα. Συνολικά αποκόμισε κέρδος περίπου 409.881 δολαρίων», σύμφωνα πάντα με το υπουργείο. Όμως «είχε πρόσβαση σε ευαίσθητες, μη δημόσιες και διαβαθμισμένες πληροφορίες για την επιχείρηση αυτή», διευκρίνισε η ίδια πηγή σε ανακοίνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι άνδρες και οι γυναίκες, που υπηρετούν ένστολοι, έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες (..) και τους απαγορεύεται να χρησιμοποιούν αυτές τις πολύ ευαίσθητες πληροφορίες για προσωπικό οικονομικό κέρδος», υπενθύμισε ο προσωρινός υπουργός Δικαιοσύνης Τοντ Μπλανς.

Ο στρατιώτης διώκεται κυρίως για «αθέμιτη χρήση εμπιστευτικών κυβερνητικών πληροφοριών για προσωπικούς σκοπούς», για «κλοπή κυβερνητικών πληροφοριών», για ηλεκτρονική απάτη και για παράνομη χρηματική συναλλαγή.

Αν κριθεί ένοχος για το σύνολο των κατηγοριών, κινδυνεύει με ποινές έως 50 ετών κάθειρξης.