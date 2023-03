Ένας 35χρονος από τη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, που είχε καταδικαστεί για φόνο, αποφυλακίστηκε χθες (9.3.2023) μετά από 18 χρόνια πίσω από τα σίδερα.

Ο Σέλντον Τόμας βγήκε χθες από τη φυλακή των ΗΠΑ όπου κρατείτο μετά την καταδίκη του για έναν φόνο που δεν διέπραξε ποτέ, όπως αποδείχτηκε. Ο 35χρονος κατηγορήθηκε άδικα, με πρόθεση και με δόλο, από την αστυνομία έκρινε το δικαστήριο που διέταξε την αποφυλάκιση του Νεοϋρκέζου.

Ο δικαστικός Γολγοθάς του Σέλντον Τόμας ξεκίνησε το 2004. Ο Αφροαμερικανός καταδικάστηκε το 2004 για τον φόνο άλλου εφήβου (14 ετών εκείνη την εποχή), στο Μπρούκλιν των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια χθεσινής ακροαματικής διαδικασίας στη Νέα Υόρκη, ο Σέλντον Τόμας τόνισε πως συγχωρεί τους ερευνητές, τη βασική μάρτυρα κατηγορίας, τους εισαγγελείς και ευχαριστεί τον δικαστή που τον αθώωσε.

«Περίμενα πολύ καιρό», είπε απλά. Ο Σέλντον Τόμας είναι πλέον ελεύθερος καθώς δικαστής της μεγαλούπολης των ΗΠΑ έκανε δεκτό το αίτημα της εισαγγελίας να ακυρωθεί η καταδικαστική απόφαση.

Sheldon Thomas walks out of court a free man, his conviction in a 2004 murder now vacated. @BrooklynDA says it was the result of a botched photo ID – a witness picked out a different Sheldon Thomas but this one was arrested instead. pic.twitter.com/EiFhORReuH — Steve Burns (@StvBurns) March 9, 2023

Πως η αστυνομία τον έστειλε άδικα στη φυλακή

Σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε, ο εισαγγελέας, Έρικ Γκονσάλες έγινε γνωστό πως η αναψηλάφηση της συγκεκριμένης υπόθεσης έδειξε πως ο νεαρός κατηγορήθηκε άδικα από αστυνομικούς, που χρησιμοποίησαν φωτογραφία άλλου Αφροαμερικανού με το ίδιο όνομα για να τον συλλάβουν.

«Ο κατηγορούμενος συνελήφθη χάρη σε μάρτυρα που είπε πως ήταν κάποιος άλλος (με βάση φωτογραφία), που είχε το ίδιο ονοματεπώνυμο, σφάλμα που κατόπιν αποκρύφτηκε και δικαιολογήθηκε στην ποινική διαδικασία», ανέφερε ο κ. Γκονσάλες.

Today, Sheldon Thomas was released after 18 years in prison because the NYPD fabricated evidence against him & the prosecutors & judge went along with the deception. At least ~20,000 wrongfully convicted people are imprisoned in the US. Injustice is rampant. Prosecute the system. pic.twitter.com/ZBJUeqqqYT — Dyjuan Tatro (@DyjuanTatro) March 10, 2023

Η μάρτυρας υπέδειξε τον Σέλντον Τόμας όταν της επιδείχθηκε φωτογραφία κάποιου άλλου Σέλντον Τόμας, που αστυνομικοί ανέσυραν εσκεμμένα και με δόλο από βάση δεδομένων των αστυνομικών αρχών των ΗΠΑ.

Με βάση αυτή τη λάθος ταυτοποίηση, ο Σέλντον Τόμας συνελήφθη στο σπίτι του και κατόπιν υποδείχθηκε από την ίδια μάρτυρα ως ο δράστης του φόνου. Η ταυτοποίηση οδήγησε στην προσαγωγή του σε δίκη για φόνο και στην καταδίκη του σε 25 χρόνια κάθειρξη.

Brooklyn prosecutors, detectives, & judge all knew that Sheldon Thomas didn't kill anyone. But they still arrested him, charged him, convicted him, sentenced him, & then kept it all hidden. He was just a 16 year old child. He's now 35. Released today. https://t.co/mEWb5suTyo — Scott Hechinger (@ScottHech) March 10, 2023

Έμεινε φυλακή 43 χρόνια από δικαστικό λάθος

Σύμφωνα με το National Registry of Exonerations («Εθνικό Αρχείο Αθωώσεων»), που τηρείται από πανεπιστήμιο των ΗΠΑ, οι περίπου 2.500 άνθρωποι που αθωώθηκαν μετά τις καταδίκες τους από την αμερικανική δικαιοσύνη τα τελευταία 30 χρόνια πέρασαν κατά μέσον όρο 13,9 χρόνια στη φυλακή άδικα. Μέγιστη διάρκεια άδικης φυλάκισης: 47 χρόνια και δυο μήνες.

Τον Νοέμβριο του 2021, εξηντάρης Αφροαμερικανός αθωώθηκε και αφέθηκε ελεύθερος στην πολιτεία Μιζούρι έπειτα από 43 χρόνια στη φυλακή εξαιτίας δικαστικού λάθους.