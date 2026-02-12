ΗΠΑ: Απολύθηκε ομοσπονδιακός εισαγγελέας μετά τον διορισμό του για να αντικαταστήσει «εκλεκτό» του Τραμπ

Μετωπική σύγκρουση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ με την δικαστική εξουσία των ΗΠΑ σημειώθηκε χθες (11.02.2026) με αφορμή τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα Ντόναλντ Κινσέλα που διορίστηκε από ομοσπονδιακούς δικαστές, όχι από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο διορισμός του Ντόναλντ Κινσέλα είχε στόχο την αντικατάσταση του πρώην προσωπικού δικηγόρου του Ντόναλντ Τραμπ και όπως ήταν αναμενόμενο η απάντηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ ήταν άμεση και ήρθε διά στόματος του αναπληρωτή Γενικού Εισαγγελέας, Τοντ Μπλανς, με έναν πρωτοφανή τρόπο στανακοίνωσε

«Δεν διορίζουν οι δικαστές ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ το κάνει. Δείτε το Άρθρο ΙΙ του Συντάγματός μας. Απολύεσαι, Ντόναλντ Κινσέλα», έγραψε ο ίδιος με χαρακτηριστικό τρόπο σε ανάρτηση που έκανε στο X.

Judges don’t pick U.S. Attorneys, @POTUS does. See Article II of our Constitution. You are fired, Donald Kinsella. https://t.co/XUYRgaqG2T — Todd Blanche (@DAGToddBlanche) February 12, 2026

Πριν από έναν μήνα, ομοσπονδιακός δικαστής είχε αποφανθεί ότι δεν βρίσκεται νόμιμα στο αξίωμα ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Τζον Σαρκόν, πρώην προσωπικός δικηγόρος και «εκλεκτός» του Τραμπ, τον οποίο διόρισε στη θέση ο Αμερικανός πρόεδρος τον Μάρτιο του 2025, παρά την έλλειψη εμπειρίας του.

Αφού η θέση θεωρήθηκε κενή, δικαστές διόρισαν χθες τον 79χρονο Ντόναλντ Κινσέλα. Όμως το υπουργείο Δικαιοσύνης είχε διαφωνίες με τον διορισμό και δεν το έκρυψε. Μάλιστα η φράση «απολύεσαι» (you are fired) είναι η πιο διάσημη ατάκα που χρησιμοποιούσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο ριάλιτι «The Apprentice» το οποίο παρουσίαζε.

Η διαμάχη για τον Κινσέλα είναι η νιοστή φορά που έρχεται σε αντιπαράθεση η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ με ομοσπονδιακούς δικαστές, οι οποίοι προσπαθούν να υπερασπιστούν την ανεξαρτησία τους.

Τους τελευταίους μήνες δικαστές έχουν ακυρώσει τους διορισμούς και άλλων ομοσπονδιακών εισαγγελέων, όπως της Αλίνα Χάμπα και της Λίντσεϊ Χάλιγκαν, τις οποίες διόρισε η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου στο Νιου Τζέρσι και τη Βιρτζίνια αντίστοιχα.

Γενικά, ο διορισμός ενός ομοσπονδιακού εισαγγελέα υποβάλλεται σε έγκριση από τη Γερουσία.

Όμως πολλές φορές η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να διατηρήσει στο αξίωμα πρόσωπα ακόμη και μετά το όριο των 120 ημερών μετά το οποίο πρέπει να λάβουν τη σχετική έγκριση.