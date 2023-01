Ο 72χρονος Χου Καν Τραν, που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο λευκό βαν του, είναι ο μακελάρης των πυροβολισμών με τους τουλάχιστον 10 νεκρούς και 10 τραυματίες σε αίθουσα χορού του Λος Άντζελες την Κυριακή (22.1.2023). Σύμφωνα με μαρτυρίες, έψαχνε τη γυναίκα του και άνοιξε πυρ χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί το κίνητρό του.

Φωτογραφίες του μακελάρη του Λος Άντζελες δόθηκαν στη δημοσιότητα λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς στην αίθουσα χορού του Μοντερέι Παρκ, της περιοχής που μένουν κυρίως Αμερικανοί ασιατικής καταγωγής, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά τους (Lunar New Year).

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς και τον πανικό που επικράτησε στο σημείο, οι Αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του. Ο Χου Καν Τραν βρέθηκε νεκρός μέσα στο λευκό βαν του, το οποίο οι αστυνομικοί βρήκαν μετά από τις καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων που το είδαν να φεύγει από το σημείο.

«Ο ύποπτος έφερε τραύμα από σφαίρα και ο θάνατός του διαπιστώθηκε επιτόπου», εξήγησε ο σερίφης Ρόμπερτ Λούνα, περιγράφοντας το τέλος της καταδίωξης με μια πιστολιά προερχόμενη από το εσωτερικό του οχήματος του φερόμενου ως δολοφόνου, όταν προφανώς αυτοκτόνησε. Άγνωστο παραμένει το κίνητρό του.

Huu Can Tran was an Asian-American man originally from China. #MontereyPark #California #MontereyParksuspect #MontereyParkStrong #shooting

