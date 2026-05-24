Κόσμος

ΗΠΑ: Δεν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα συμφωνία με το Ιράν – Πιθανό να καταρρεύσουν οι διαπραγματέυσεις

Οι πληροφορίες από την αμερικανική πλευρά αναφέρουν ότι θα χρειαστούν μέρες για να οριστικοποιηθεί συμφωνία τερματισμού του πολέμου
Τοιχογραφία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ
Τοιχογραφία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Θολό παραμένει το τοπίο σε ό,τι αφορά την πορεία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, καθώς οι δύο πλευρές δεν καταλήγουν σε οριστικοποίηση κάποιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να προχωρήσουν σε βιαστική συμφωνία τερματισμού του πολέμου με το Ιράν, νέες πληροφορίες από την πλευρά της Ουάσινγκτον, δείχνουν ότι υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος.

Ειδικότερα, τόσο το NBC News όσο και το CNN μεταδίδουν πως δεν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα (24.05.2026) καμία συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οικου, που τόνισε ότι ακόμα οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται λεπτομέρειες και τεχνικά ζητήματα της συμφωνίας.

Άλλος Αμερικανός ξιωματούχος είπε ότι η Τεχεράνη έχει δεσμευτεί αρχικά να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει.

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαρά Ραβίντ ανέφερε σε σχετική ανάρτηση στα social media, επικαλούμενος στέλεχος της αμερικανικής κυβέρνησης πως «υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορεί να υπονομευτεί η συμφωνία».

 

Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες από την αμερικανική πλευρά αναφέρουν ότι θα χρειαστούν μέρες για να υπογραφεί μαι ειρηνευτική συμφωνία, κάτι που δεν αναμένεται να γίνει τις επόμενες ώρες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
111
106
99
88
81
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo