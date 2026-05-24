ΗΠΑ: Δεν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα συμφωνία με το Ιράν – Πιθανό να καταρρεύσουν οι διαπραγματέυσεις

Θολό παραμένει το τοπίο σε ό,τι αφορά την πορεία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, καθώς οι δύο πλευρές δεν καταλήγουν σε οριστικοποίηση κάποιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να προχωρήσουν σε βιαστική συμφωνία τερματισμού του πολέμου με το Ιράν, νέες πληροφορίες από την πλευρά της Ουάσινγκτον, δείχνουν ότι υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος.

Ειδικότερα, τόσο το NBC News όσο και το CNN μεταδίδουν πως δεν αναμένεται να υπογραφεί σήμερα (24.05.2026) καμία συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οικου, που τόνισε ότι ακόμα οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται λεπτομέρειες και τεχνικά ζητήματα της συμφωνίας.

Άλλος Αμερικανός ξιωματούχος είπε ότι η Τεχεράνη έχει δεσμευτεί αρχικά να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει.

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαρά Ραβίντ ανέφερε σε σχετική ανάρτηση στα social media, επικαλούμενος στέλεχος της αμερικανικής κυβέρνησης πως «υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορεί να υπονομευτεί η συμφωνία».

למה זה חשוב: בעוד בכירים אמריקנים אופטימיים כי הסכם ייחתם בתוך ימים, הם גם מודים שהוא עדיין לא הושלם ועלול עדיין להתפרק. “אנחנו נמצאים במקום טוב מאוד – אבל יש דרכים שבהן אפשר לחבל בהסכם”, אמר בכיר אמריקני https://t.co/XHUeKInqzZ — Barak Ravid (@BarakRavid) May 24, 2026

Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες από την αμερικανική πλευρά αναφέρουν ότι θα χρειαστούν μέρες για να υπογραφεί μαι ειρηνευτική συμφωνία, κάτι που δεν αναμένεται να γίνει τις επόμενες ώρες.