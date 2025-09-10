ΗΠΑ: Δολοφόνησαν τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα – Βίντεο από τη στιγμή του πυροβολισμού

Ο συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, με μεγάλη επιρροή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πυροβολήθηκε στη διάρκεια εκδήλωσης σε πανεπιστήμιο της Γιούτα στις ΗΠΑ και λίγο αργότερα, το FoxNews μετέδωσε ότι άφησε την τελευταία πνοή του.

Ο 31χρονος ακτιβιστής, ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση στις ΗΠΑ όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος του NBC News σε ανάρτησή του σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκπρόσωπος του πανεπιστημίου δήλωσε ότι ο Τσάρλι Κερκ τραυματίστηκε και απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας. Ωστόσο, ο Κερκ δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τον θάνατό του ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, μέσα από το Truth Social. «Ο μεγάλος και θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, έχει πεθάνει. Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν είχε την καρδιά της νεολαίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι. Ήταν αγαπητός και θαυμαστός από όλους, ειδικά από εμένα και τώρα δεν είναι πλέον μαζί μας. Η Μελάνια και εγώ εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην όμορφη σύζυγό του Έρικα και στην οικογένειά του. Τσάρλι, σε αγαπάμε» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Σκληρές εικόνες από τη στιγμή που δέχεται τον πυροβολισμό, κάνουν το γύρο των social media:

PRAY FOR CHARLIE KIRK! Charlie was just shot in the neck, condition unknown. pic.twitter.com/1W4fD3vk5O — Mister Sugar (@ScottWi92107364) September 10, 2025

Graphic close-up footage shows the attempted assassination of Charlie Kirk at Utah Valley University.



Charlie needs serious prayers!



Warning https://t.co/tAV0vIQs7w — Open Source Intel (@Osint613) September 10, 2025

«Πρέπει όλοι να προσευχηθούμε για τον Τσάρλι Κερκ, ο οποίος πυροβολήθηκε», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, λίγο πριν γίνει γνωστό ότι ο Κερτ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 31 ετών.

Ένας ύποπτος συνελήφθη στον χώρο της επίθεσης.

Footage showing the person who shot Charlie Kirk being taken into custody. pic.twitter.com/PTFftroc9Y — Clash Report (@clashreport) September 10, 2025

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, τα ξένα ΜΜΕ, έκαναν γνωστό τον θάνατο του Κερκ που ήταν πατέρας 2 παιδιών, ενός αγοριού και ενός κοριτσιού, που γεννήθηκαν το 2022 και το 2024 αντίστοιχα…