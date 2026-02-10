ΗΠΑ: Δύο νεκροί μετά από νέα αμερικανική επίθεση σε ταχύπλοο που μετέφερε ναρκωτικά

Ακόμα έναν αεροπορικό βομβαρδισμό εξαπέλυσαν χθες (9/2/2026) οι ΗΠΑ στον Ειρηνικό εναντίον ενός ταχύπλοου που φέρεται να ανήκε σε διακινητές ναρκωτικών.

Η επίθεση των ΗΠΑ στο ταχύπλοο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δυο ανθρώπων πιθανότατα διακινητές ναρκωτικών, όπως ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), στο πλαίσιο εκστρατείας που διαρκεί από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Με αυτό το νέο πλήγμα, που ανακοινώθηκε μέσω X, φθάνουν τους τουλάχιστον 130 οι νεκροί και τα τουλάχιστον 38 τα σκάφη που έχουν καταστραφεί από τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε ο αμερικανικός βομβαρδισμός εναντίον σκαφών που, κατά την Ουάσιγκτον, ανήκαν σε διακινητές ναρκωτικών.

Αυτό είναι το τρίτο γνωστό αεροπορικό πλήγμα του είδους από την αρχή της χρονιάς. Το ιδιαίτερα ασυνήθιστο στοιχείο του χθεσινού βομβαρδισμού είναι ότι ο αμερικανικός στρατός μιλάει για έναν «επιζώντα».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι ειδοποίησε «αμέσως» το λιμενικό σώμα προκειμένου να διεξαγάγει επιχείρηση «έρευνας και διάσωσης» του ναυτικού.

Κατά τη διάρκεια της–εξάμηνης πλέον–εκστρατείας αυτής, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έδωσε ποτέ χειροπιαστές αποδείξεις πως οποιοδήποτε από τα πλεούμενα που χτυπήθηκαν ενεχόταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη διακίνηση.

Η νομιμότητα της εκστρατείας λοιπόν, που επισήμως στοχοποιεί καρτέλ των ναρκωτικών που μεταφέρουν ουσίες στις ΗΠΑ, αμφισβητείται από ειδικούς και προκαλεί αντεγκλήσεις με αντιπολιτευόμενους στην Ουάσιγκτον.

On Feb. 9, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/fa5vppjcCy — U.S. Southern Command (@Southcom) February 10, 2026

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα βλέπει στους βομβαρδισμούς αυτούς «εξωδικαστικές εκτελέσεις».