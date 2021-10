Τραγικό τέλος είχε ένα κοριτσάκι μόλις 10 ετών στις ΗΠΑ καθώς πέθανε από επιπλοκές του κορονοϊού. Το μικρό παιδί, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, ήταν πιθανώς εκτεθειμένο στον ιό γιατί στο σχολείο της είχε ανατεθεί να είναι η «νοσοκόμα της τάξης».

Η 10χρονη μαθήτρια Hillpoint Elementary School στην Βιρτζίνια, Teresa Sperry, είχε αναλάβει με προτροπή από τη δασκάλα της να συνοδεύει τους άρρωστους συμμαθητές της στη νοσοκόμα του σχολείου. Το παιδί -σύμφωνα με το CNN- κάποια στιγμή άρχισε να μην νιώθει καλά, να έχει πονοκέφαλο και βήχα. Οι γονείς της Teresa Sperry πιστεύουν ότι ήταν η φροντίδα που ήθελε να δίνει σε όλους ήταν αυτό που τελικά την οδήγησε στο θάνατό.

Το παιδί, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post, άρχισε να μην νιώθει καλά στις 22 Σεπτεμβρίου και την επόμενη μέρα εμφάνισε πυρετό. Τέσσερις μέρες αργότερα, στις 26 Σεπτεμβρίου, άρχισε να βήχει τόσο έντονα που η μητέρα της την έφερε στα επείγοντα. Έγινε τεστ για στρεπτόκοκκο και κορονοϊό, αλλά εστάλη στο σπίτι μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, ανέφερε η μητέρα της, Νικόλ Σπέρι, μιλώντας στο CNN. «Τα πνευμόνια της ήταν σε τέλεια κατάσταση. Δεν φαινόταν να ανησυχούν τους γιατρούς», σημείωσε.

