Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ, καθώς ένα ύποπτο όχημα έχει αναγκάσει τις Αρχές να εκκενώσουν το αρχηγείο της Αστυνομίας του Καπιτωλίου στην Ουάσινγκτον, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας του Καπιτωλίου στην Ουάσιγκτον, ένας σκύλος Κ9 «έδειξε ενδιαφέρον» σε ένα όχημα μέσα σε μια σήραγγα κοντά στο αρχηγείο, στο οικοδομικό τετράγωνο 100 D Street NE, 8 λεπτά μακριά από το Καπιτώλιο.

Στην ανακοίνωση της αστυνομίας, καλούνται οι εργαζόμενοι στο αρχηγείο της Αστυνομίας του Καπιτωλίου να εκκενώσουν «με μεγάλη προσοχή» το κτίριο.

