Πιθανόν να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι της εξαφάνισης της 22χρονης Γκάμπι Πεπίτο, που εδώ και μέρες συγκλονίζει τις ΗΠΑ. Διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν, ότι το FBI εντόπισε στο εθνικό πάρκο Grand Teton του Γουαϊόμινγκ μια σορό που ταιριάζει στην περιγραφή της άτυχης κοπέλας.

Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί – σύμφωνα με το BBC και το Reuters – για την ταυτοποίηση της σορού, ωστόσο οι γονείς της Γκάμπι Πεπίτο, που αναζητείται από την 11η Σεπτεμβρίου, έχουν ήδη ενημερωθεί. «Νωρίτερα σήμερα εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα τα οποία ταιριάζουν με την περιγραφή της Γκαμπριέλ ‘Γκάμπι’ Πετίτο”», ανακοίνωσε ο Τσαρλς Τζόουνς πράκτορας του FBI.

«Όπως μπορεί να φανταστεί κάθε γονιός, αυτή είναι μια αδιανόητη δύσκολη στιγμή για την οικογένειά της» πρόσθεσε ο Τσαρλς Τζόουνς. «Η αιτία του θανάτου της παραμένει αδιευκρίνιστη» σημείωσε, ενώ επισήμανε ότι εκκρεμούν οι ιατροδικαστικές εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί στο 100% η ταυτότητα της σορού αλλά φαίνεται ότι ταιριάζουν με την περιγραφή της.

Ο 23χρονος φίλος της, Μπράιαν Λόντρι, είναι βασικός ύποπτος στην υπόθεση και – όπως αναφέρει το Reuters – αναζητείται ακόμα από τις Αρχές. Το ζευγάρι είχε πάει μαζί ταξίδι αλλά ο Λόντρι επέστρεψε μόνος του την 1η Σεπτεμβρίου στην Φλόριντα. Σύμφωνα με το Reuters, τελευταία φορά εθεάθη από μέλη της οικογένειας του στην Φλόριντα την περασμένη Τρίτη.

