Ένας θανατοποινίτης εκτελέστηκε χθες Τετάρτη (17.11.2021) στις ΗΠΑ, ο οποίος ζητούσε να εφαρμοστεί η εσχάτη των ποινών εις βάρος του «το ταχύτερο δυνατόν», αφού ομολόγησε τον βιασμό του 12χρονου παιδιού της πρώην γυναίκας του, μπροστά στα μάτια της, και ενώ την είχε πυροβολήσει και είχε αφήσει να αργοπεθαίνει.

Η πολιτεία του Μισισιπή των ΗΠΑ προχώρησε χθες στην εκτέλεση του θανατοποινίτη Ντέιβιντ Νιλ Κοξ, ηλικίας 50 ετών, ενώ η ποινή του είχε επιβληθεί από το 2012, μετά την ομολογία του για το ανατριχιαστικό έγκλημα, το οποίο «διέπραξε εκ προμελέτης, με οργή και χαρά», όπως ανέφερε ο ίδιος σε επιστολή του.

Το 2009, η σύζυγός του, που είχε μια κόρη από προηγούμενο γάμο, τον κατήγγειλε στην αστυνομία όταν έμαθε πως βίασε το παιδί. Πέρασε μερικούς μήνες στη φυλακή, προτού αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

David Neal Cox has finished his final meal, expected to be taken to death chamber at 5:45 p.m. CT. @HaselhorstSarah and @mlcorpuz are reporting live from Mississippi State Penitentiary at Parchman. Updates: https://t.co/FJOvENeHAH pic.twitter.com/k1Exz2rjHr

Μερικές εβδομάδες αργότερα, αγόρασε όπλο για να εκδικηθεί την πρώην γυναίκα του. Αφού εισέβαλε στο σπίτι της, την πυροβόλησε και την άφησε να αργοπεθαίνει για ώρες ενώ βίαζε, μπροστά της, το 12χρονο παιδί της.

Ομολόγησε την ενοχή του και καταδικάστηκε το 2012 στην εσχάτη των ποινών. Τα χρόνια που ακολούθησαν, οι συνήγοροι υπεράσπισής του υπέβαλαν μάταια αρκετές προσφυγές για να μετατραπεί η ποινή του.

Πριν από τρία χρόνια όμως, άρχισε να στέλνει επιστολές σε δικαστές, αξιώνοντας να πάψουν να τον εκπροσωπούν οι συνήγοροι που είχαν διοριστεί και να προγραμματιστεί ημερομηνία για την εκτέλεσή του «το συντομότερο δυνατόν».

Σε επιστολή του με ημερομηνία 19η Αυγούστου 2018, εξηγούσε πως ήθελε το «σώμα του να εκτελεστεί γα τα εγκλήματα που διέπραξε εκ προμελέτης, με οργή και χαρά». Πρόσθετε ότι είναι Άμις (Amish) και «το να έχω δικηγόρους εναντιώνεται στη θρησκεία μου» στη χειρόγραφη επιστολή, γεμάτη ορθογραφικά λάθη.

Έπειτα από ψυχιατρικές αξιολογήσεις, καθώς θεωρείτο πως είχε προβλήματα ψυχικής υγείας, το ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας του Μισισιπή αποφάνθηκε πως ήταν σε θέση να λάβει αυτή την απόφαση και όρισε την εκτέλεσή του για χθες Τετάρτη.

🇺🇲First execution in Mississippi in 9 years for man who murdered his wife, will resume executions and David Neal Cox will be the first executed in 9 years. pic.twitter.com/2WQGHPqW2A