ΗΠΑ: Ένοπλος εισέβαλε σε εκκλησία – «Ο Θεός μπλόκαρε το όπλο», λέει ο πάστορας

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης εκκλησιαστικής λειτουργίας στο North Braddock της Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, όταν ένας άνδρας τράβηξε όπλο σε βάρος ενός πάστορα στη μέση του κηρύγματός του.

Η πολιτειακή αστυνομία της Πενσιλβάνια απήγγειλε κατηγορίες στον 26χρονο Bernard Polite από το Braddock, ο οποίος εισέβαλε στην εκκλησία και προσπάθησε να πυροβολήσει τον πάστορα Glenn Germany, τη στιγμή που εκφωνούσε το κήρυγμά του στην εκκλησία Jesus’ Dwelling Place Church την Κυριακή (05.05.2024), λίγο μετά τις 13:00 το μεσημέρι.

Η σοκαριστική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο που τράβηκε ο διάκονος της εκκλησίας και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από τον ίδιο τον πάστορα. Στα πλάνα φαίνεται η στιγμή που ο πάστορας βρέθηκε ξαφνικά να κοιτάζει την κάννη ενός όπλου.

“Έλεγα, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει”, δήλωσε ο ιερέας. “Κι όμως, με κάποιο τρόπο συνέβη, αλλά δεν έπεσε κανένας πυροβολισμός. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί μόνο ο Θεός σταμάτησε και μπλόκαρε αυτό το όπλο”, είπε ο Germany.

Καθώς ο πάστορας σκύβει, ο διάκονος της εκκλησίας Κλάρενς ΜακΚάλιστερ πηδάει μπροστά από την κάμερα και ρίχνει τον ένοπλο στο έδαφος.

“Είναι ένας ήρωας”, δήλωσε αργότερα ο Germany για τον McCallister.

McCallister και Germany κατάφεραν να αφοπλίσουν τον ένοπλο και να τον ακινητοποιήσουν μέχρι να φτάσει η αστυνομία και τον συλλάβει.

Ο Polite αντιμετωπίζει τώρα πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για επίθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

“Αυτός ο τύπος μου είπε ότι τον επηρέασαν τα πνεύματα, και ήρθε και ήθελε να πυροβολήσει κάποιον”, δήλωσε ο πάστορας για τον δράστη, προσθέτοντας ότι του είπε ότι άκουγε φωνές στο μυαλό του.

