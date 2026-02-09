Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

ΗΠΑ: Εργάτης της Ford αποκάλεσε «προστάτη παιδεραστών» τον Τραμπ και δεν απολύθηκε – Αναφερόταν στην υπόθεση Επστάιν

Ο Τραμπ βρέθηκε στο εργοστάσιο συναρμολόγησης F-150 όταν ο εργάτης τον φώναξε «προστάτη παιδόφιλων» και ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε υβριστικά, κάνοντας χυδαία χειρονομία
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται ένα κέντρο παραγωγής της Ford στο Ντίαρμπορν του Μίσιγκαν
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται ένα κέντρο παραγωγής της Ford στο Ντίαρμπορν του Μίσιγκαν / REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Δεν απολύθηκε ο εργάτης της εταιρείας Ford που αποδοκίμασε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ όταν επισκέφθηκε ένα εργοστάσιο στο Μίσιγκαν τον περασμένο μήνα, ούτε του επιβλήθηκαν κυρώσεις, ανακοίνωσε το συνδικάτο των εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία (United Auto Workers).

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε με μια άσεμνη χειρονομία και με ύβρεις στον εργάτη που επέκρινε τους χειρισμούς του στην υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, σύμφωνα με το UAW και με πλάνα από βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο. Είπε επίσης ότι ο εργάτης της Ford, Τόμας «Τι-Τζέι» Σαμπάλα πρέπει να απολυθεί, ανέφερε η αντιπρόεδρος ου UAW, Λόρα Ντίκερσον, μιλώντας σε ένα πολιτικό συνέδριο στην Ουάσινγκτον.

«Εδώ δεν παίζουμε στο Apprentice», σχολίασε, αναφερόμενη στο ριάλιτι που παρουσίαζε επί χρόνια ο Τραμπ, στο οποίο οι διαγωνιζόμενοι απολύονταν στο τέλος κάθε επεισοδίου εάν δεν είχαν καλή απόδοση.

Το συνδικάτο στηρίζει το δικαίωμα του Σαμπάλα στην ελευθερία του λόγου, πρόσθεσε η Ντίκερσον, σημειώνοντας ότι ο εργάτης κράτησε τη δουλειά του και «δεν έχει κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα στον φάκελό του».

Η εταιρεία Ford και ο Λευκός Οίκος δεν έκαναν κανένα σχόλιο.

Ο Τραμπ περιόδευε στο εργοστάσιο συναρμολόγησης F-150 στο Ντίαρμπορν, όταν ένας εργάτης του φώναξε κάτι που ακούστηκε σαν «προστάτη παιδόφιλων». Ο Τραμπ στράφηκε προς το μέρος του και φάνηκε να του απαντά υβριστικά, να κάνει μια χυδαία χειρονομία και να αποχωρεί.

«Εκείνη την ημέρα υπήρχε στο εργοστάσιο ένας εργάτης που ως γνωστόν είπε στον κ. Τραμπ τι ακριβώς πιστεύει για αυτόν. Δυστυχώς εκείνη τη στιγμή είδαμε τι ακριβώς πιστεύει ο νυν πρόεδρος για τους εργαζόμενους και τον τρόπο με τον οποίο απάντησε – υψώνοντας το μεσαίο δάχτυλο», είπε η Ντίκερσον.

Διαδικτυακές εκστρατείες δωρεών υπέρ του Σαμπάλα είχαν ξεπεράσει τα 800.000 δολάρια, προτού να ανασταλούν.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της Ford, Μπιλ Φορντ, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την περιήγηση του Τραμπ, χαρακτήρισε «ατυχές» το συμβάν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
104
74
66
41
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τα «γυρνάει» η συνεργός του Τζέφρι Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ: Θα μιλήσει αν λάβει χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ
Στο παρελθόν η 64χρονη Μάξγουελ διαβεβαίωσε ότι ο πρώην σύντροφός της δεν διατηρούσε καμία «λίστα πελατών» και ότι η ίδια δεν γνώριζε αν είχε εκβιάσει κάποιες σημαντικές προσωπικότητες
Ghislaine Maxwell
Νορβηγία: Στη δίνη του σκανδάλου Επστάιν η μισή πολιτική και διπλωματική ελίτ – Είχε απλώσει πλοκάμια παντού ο Αμερικανός παιδόφιλος
Ο Επστάιν, είχε μεταβιβάσει το ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων στα δύο παιδιά της Γιουλ και του συζύγου της, του διπλωμάτη Τέργε Ροντ-Λάρσεν
Η Μόνα Γιουλ στον ΟΗΕ
Υπό πίεση ο Στάρμερ λόγω του σκανδάλου Επστάιν: Παραιτήθηκε και ο διευθυντής επικοινωνίας του Τιμ Άλαν, μετά τον προσωπάρχη του
Μέσα σε διάστημα 24 ωρών, ο Κιρ Στάρμερ έχασε δύο κορυφαία μέλη του επιτελείου του - Παραίτηση Στάρμερ ζητά ο ηγέτης των Σκωτσέζων Εργατικών
Κιρ Στάρμερ
Newsit logo
Newsit logo