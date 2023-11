Στιγμές τρόμου έζησε ένα 6χρονο παιδί στις ΗΠΑ όταν είδε έναν 43χρονο άνδρα να βγάζει όπλο και να το απειλεί, επειδή μαζί με τα αδέλφια του είχαν αφήσει κατά λάθος γλυκά για την γιορτή του Halloween στην εξώπορτα του σπιτιού του.

Το απίστευτο περιστατικό έγινε στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ στην διάρκεια των εορτασμών του Halloween. Μια 42χρονη μητέρα μετέφερε τα παιδιά της (το 6χρονο αγόρι, τον αδελφό του και την αδελφή του) από σπίτι, σε σπίτι για να αφήσουν γλυκά για το Halloween.

Τα παιδιά πήγαν σε ένα σπίτι στην περιοχή Μανχάσετ στο Λονγκ Αϊλαντ των ΗΠΑ, χτύπησαν το κουδούνι άφησαν γλυκά στη πόρτα και έφυγαν. Νόμιζαν ότι στο σπίτι έμενε μια φίλη των παιδιών.

Η μητέρα των παιδιών κατάλαβε ότι είχε γίνει λάθος στη διεύθυνση. Τα παιδιά είχαν αφήσει τα γλυκά για το Halloween σε άλλο σπίτι. Έτσι γύρισαν να τα πάρουν κι εκεί είδαν τον τρόμο με τα μάτια τους.

Ο 43χρονος κάτοικος του σπιτιού, Michael Yifan Wen, άκουσε το κουδούνι, βγήκε έξω και είδε τα παιδιά.

«Ένας άνδρας βγήκε από το σπίτι και έστρεψε ένα μαύρο πιστόλι που κρατούσε στο κεφάλι του παιδιού», ανέφερε το αστυνομικό τμήμα της Κομητείας του Νασάου σε ανακοίνωσή του για το συμβάν στην πόλη των ΗΠΑ.

Τα παιδιά και η μητέρα τους πάγωσαν. Ευτυχώς ο 43χρονος δεν έκανε κάτι άλλο κακό και τα παιδιά έφυγαν σοκαρισμένα από το σπίτι.

MENACING #CHARGES: According to #court documents, Michael Yifan Wen made an oral #statement saying, “Today I just wanted to scare them.” https://t.co/sEvTbEcI5n pic.twitter.com/dLoGG9hry1