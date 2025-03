ΗΠΑ: Φοιτήτρια από την Τουρκία συνελήφθη επειδή κατηγόρησε το Ισραήλ για «παλαιστινιακή γενοκτονία»

Μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια από την Τουρκία συνελήφθη από την υπηρεσία μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) με αφορμή ένα άρθρο γνώμης που είχε γράψει στο οποίο ασκούσε σκληρή κριτική κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο στην Λωρίδα της Γάζας.

Η Ρουμέισα Οζτούρκ συνελήφθη κοντά στο σπίτι της στο Σόμερβιλ της Μασαχουσέτης, ανέφερε η δικηγόρος η οποία προσέφυγε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βοστόνης κάνοντας λόγο για «αθέμιτη κράτηση» ενώ οι αρχές των ΗΠΑ ανακάλεσαν την βίζα της, όπως επιβεβαίωσε και το Πανεπιστήμιο Ταφτς της Βοστόνης.

Απαντώντας σε αυτήν την προσφυγή, η περιφερειακή δικαστής, Ίντιρα Ταλουάνι, διέταξε την υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) να μην μεταφέρει την Οζτούρκ εκτός της Μασαχουσέτης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και να την κρατήσει στην Πολιτεία αυτή για τουλάχιστον 48 ώρες αφού ενημερώσει για αυτήν την πρόθεσή της.

Οι εκπρόσωποι του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και της ICE δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Η Οζτούρκ, 30 ετών, σπουδάζει με υποτροφία του ιδρύματος Φουλμπράιτ και παρακολουθούσε το διδακτορικό πρόγραμμα Μελέτης Παιδιού και Ανθρώπινης Ανάπτυξης, σύμφωνα με τη σελίδα της στο LinkedIn. Προηγουμένως είχε φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης.

Πέρυσι, η Οζτούρκ έγραψε ένα άρθρο γνώμης, μαζί με έναν άλλον φοιτητή, στη φοιτητική εφημερίδα Tufts Daily, επικρίνοντας την αντίδραση του πανεπιστημίου στις εκκλήσεις των σπουδαστών να διακόψει τους δεσμούς του με εταιρείες που συνδέονται με το Ισραήλ και «να αναγνωρίσει την παλαιστινιακή γενοκτονία».

Η Τουρκάλα φοιτήτρια βρίσκεται στις ΗΠΑ με βίζα F-1, που σημαίνει ότι της επιτρέπεται να ζει στη χώρα για το διάστημα των σπουδών της, σύμφωνα με τη δικηγόρο Μάχα Χανμπαμπάι. Την συνέλαβαν ενώ «πήγαινε να συναντήσει φίλους της για το γεύμα του Ραμαζανιού».

Μάλιστα δημοσιεύτηκε βίντεο στο οποίο φέρεται να δείχνει την στιγμή της σύλληψης.

