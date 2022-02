Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει σε εργοστάσιο λιπασμάτων του Ουίνστον-Σέιλεμ στην Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ. Τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας στο Weaver Fertilizer Plant και υπάρχει πιθανότητα μεγάλης έκρηξης νιτρικού αμμωνίου.

Μετά το ξέσπασμα της μεγάλης φωτιάς στο εργοστάσιο λιπασμάτων και υπό τον φόβο έκρηξης, οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση 6.500 κατοίκων. «Παρακαλώ εκκενώστε σε ακτίνα ενός μιλίου γύρω από το Νο. 4440 της Νορθ Τσέρι Στριτ. Προγραμματίστε να μείνετε μακριά από τα σπίτια σας για μέχρι και 48 ώρες», αναφέρεται σε tweet των αρχών της πόλης.

Breaking: There is a large fire at Weaver Fertilizer Plant in Winston-Salem, North Carolina. Authorities are evacuating people living within a mile from the scene. pic.twitter.com/D1ZE9J4dho

some of my video from when I arrived on the scene at huge fire at Weaver Fertilizer Plant in Winston-Salem. Emergency Management has asked everyone within a one mile radius of the plant to evacuate. @WFMY @amberlakeTV @KyleDConnolly pic.twitter.com/whSgzTmgZ8