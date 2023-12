Λιποθυμία σε live μετάδοση καταγράφηκε στην κηδεία της Σάντρα Ντέι Ο’ Κόνορ, στην τελετή που έγινε στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Μια φρουρός που φυλούσε το φέρετρο της Σάντρα Ντέι Ο΄Κόνορ στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ κατέρρευσε με έναν συναδελφό της να την πιάνει.

Η Ο’Κόνορ ήταν η πρώτη γυναίκα μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, και πέθανε την 1 Δεκεμβρίου στο Φοίνιξ της Αριζόνα σε ηλικία 93 ετών.

Η κηδεία της περιλάμβανε τη μεταφορά της σορού της στην κεντρική αίθουσα του Ανώτατου Δικαστηρίου όπου πολλοί αξιωματούχοι – μεταξύ των οποίων και η Κάμαλα Χάρις – απέτισαν φόρο τιμής.

Μια από τις φρουρούς του φερέτρου λοιπόν λιποθύμησε, με τους λόγους να παραμένουν άγνωστοι.

Στις εικόνες που μεταδόθηκαν live από το Ανώτατο Δικαστήριο, μια φρουρός που στεκόταν δίπλα στο φέρετρο εμφανίζεται να καταρρεύσει, με τους λόγους της λιποθυμίας της να παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστοι.

