Ένας γιγαντιαίος μπρούντζινος «Harambe» τοποθετήθηκε από τη Sapien.Network απέναντι από το διάσημο «Charging Bull» της Γουόλ Στριτ, μπροστά από το οποίο οι οργανωτές της παρέμβασης με τον γορίλα, ύψωσαν έναν σωρό από 10.000 μπανάνες.

Πριν, ήταν το «Fearless Girl», και τώρα ο ύψους 2,13 μέτρων μπρούτζινος γορίλας στέκεται πλέον απέναντι από το περίφημο γλυπτό του 1989 του Arturo di Modica, και σε μια πινακίδα επί τόπου αναγράφεται: «Στόχος της διαμαρτυρίας είναι να αναδείξει το πόσο η Γουόλ Στριτ δεν έχει καμία επαφή με τις ανάγκες των απλών ανθρώπων και να αμφισβητήσει τον άσπλαχνο καπιταλισμό της.

Μάλιστα, το εμβληματικό Charging Bull της Γουόλ Στριτ το περιβάλλουν 10.000 μπανάνες, ως σύμβολο της εξωφρενικής διαφοράς πλούτου μεταξύ του 1% και των υπολοίπων, ώστε να δείξουν πόσο έχουν αποτρελαθεί – become “bananas” – στη Γουόλ Στριτ».

Ο Harambe είναι διάσημος γορίλας για τους Αμερικανούς, ο οποίος σκοτώθηκε από τους υπεύθυνους του ζωολογικού κήπου του Σινσινάτι το 2016 αφότου ένα παιδάκι σκαρφάλωσε μέσα στον περιφραγμένο χώρο του.

«Αν και ποτέ δεν κινήθηκε επιθετικά κατά του παιδιού, ο Harambe σκοτώθηκε από τους υπεύθυνους του ζωολογικού κήπου που φοβήθηκαν για την ασφάλεια του παιδιού» σημειώνεται, σε ανακοίνωση του Sapien.Network.

«Το μπρούντζινο άγαλμα του Harambe, σε αντιδιαστολή με το μπρούντζινο Charging Bull, αντιπροσωπεύει τα εκατομμύρια απλών ανθρώπων που αγωνίζονται σε ένα σύστημα που αυξάνει τον πλούτο των πλούσιων ελίτ και αφήνει πίσω τον μέσο άνθρωπο.

