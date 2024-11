ΗΠΑ: Γυναίκα συναντά το ενός έτους αγοράκι που έσωσε μετά τη δωρεά οργάνου της

Το πιο ανεκτίμητο δώρο που μπορούσε να πάρει δέχθηκε ένα αγοράκι μόλις 1 έτους από μία γυναίκα στις ΗΠΑ που αποφάσισε να προχωρήσει σε δωρεά οργάνων.

Η Sandy Flash έγινε ζωντανή δωρητής οργάνων, δίνοντας τμήμα από το συκώτι της στην κλινική του Κλίβελαντ στις ΗΠΑ. Με αυτήν την κίνηση κατάφερε να σώσει τον μικρό Sonny που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του.

Αφού η μεταμόσχευση ήταν επιτυχής, η οικογένεια του Sonny κανόνισε συνάντηση με την ηρωίδα – Sandy ώστε να της πει από κοντά «ευχαριστώ» για αυτό το πολύτιμο δώρο.

Μετά από συμφωνία και των δύο πλευρών, η Sandy επισκέφθηκε την οικογένεια του Sonny. Στην εικόνα του μικρού παιδιού που έσωσε, βούρκωσε. Το ίδιο συγκινημένη ήταν και η μητέρα του αγοριού που μπορεί πλέον να κρατά τον γιο της στα χέρια της χωρίς να φοβάται για εκείνον.

Δείτε το βίντεο από την συνάντησή τους:

It was a special connection the moment Katie met the woman who donated a portion of her liver and gave her son, Sonny, a new life.💕



“Sandy gave a piece of herself to save my baby’s life. Organ donation is truly an unconditional gift.” #DonateLife

More: https://t.co/fK5724xjtm pic.twitter.com/gWSliqWSDV