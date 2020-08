Αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με πέτρες και μπουκάλια στη διάρκεια διαδήλωσης στο Πόρτλαντ του Όρεγκον αργά χθες Σάββατο το βράδυ και η αστυνομία έδωσε εντολή στους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν την περιοχή ειδάλλως θα βρεθούν αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο σύλληψης.

Σε ανάρτησή της στο Twitter, η αστυνομία αναφέρει ότι κήρυξε κατάσταση ταραχών για συγκέντρωση διαμαρτυρίας που γινόταν γύρω από το Penumbra Kelly Building, ένα κτίριο που στεγάζει γραφεία, μεταξύ των οποίων και της αστυνομίας.

“Αν δεν εγκαταλείψετε την περιοχή αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο σύλληψης, παραπομπής ή χρήσης παραγόντων ελέγχου του πλήθους, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριζόμενης μόνο σε αυτήν, της χρήσης δακρυγόνων και/ή όπλων κρούσης”, αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

To those at the Kelly Building: You are not to enter or remain on the Kelly building property. Failure to adhere to this direction may subject you to citation, arrest, and/or crowd control agents, including but not limited to tear gas and/or impact weapons.