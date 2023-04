Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ για τη χαοτική αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν, αν και παραδέχθηκε ότι έγιναν λάθη, σε νέα έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν παρέδωσε χθες Πέμπτη (6.4.2023), στο Κογκρέσο διαβαθμισμένα έγγραφα σχετικά με την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν, τα οποία ζητούν εδώ και καιρό οι Ρεπουμπλικάνοι. Ο Λευκός Οίκος εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία για να δικαιολογήσει την απόφαση που έλαβε να τερματιστεί τον Αύγουστο του 2021 ο πιο μακροχρόνιος πόλεμος των ΗΠΑ και έριξε τις ευθύνες στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μια 12σέλιδη έκθεση, στην οποία εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε η απόσυρση, η κυβέρνηση των ΗΠΑ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν θα μπορούσε να έχει ακολουθηθεί κανένα άλλο «σενάριο». Τονίζει επίσης ότι οι αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ, περιλαμβανομένης της συμφωνίας που είχε συνάψει το 2020 η κυβέρνησή του με τους Ταλιμπάν για τον τερματισμό της παρουσίας των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, «περιόριζαν πολύ» τις επιλογές που είχε.

Ωστόσο αναγνωρίζει ότι θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει νωρίτερα η απομάκρυνση των αμάχων από το Αφγανιστάν.

