ΗΠΑ: Η Καρολάιν Λέβιτ αποχωρεί από τον Λευκό Οίκο με άδεια μητρότητας

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, ανακοίνωσε την Παρασκευή (24.04.2026) ότι θα πάρει άδεια μητρότητας εν όψει της γέννησης του δεύτερου παιδιού της, χωρίς όμως να ορίσει αντικαταστάτη.

«Σε προσωπικό επίπεδο, αυτή θα είναι πιθανότατα η τελευταία μου συνέντευξη Τύπου για κάποιο διάστημα. Όπως βλέπετε, είμαι έτοιμη να γεννήσω από στιγμή σε στιγμή», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου σε μια ομάδα δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα σας δω πολύ σύντομα. Ξέρω ότι θα είστε σε πολύ καλά χέρια με την ομάδα μου εδώ στον Λευκό Οίκο. Και ξέρω ότι όλοι σας έχετε τον αριθμό τηλεφώνου του προέδρου», αστειεύτηκε.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ορίσει επίσημο αντικαταστάτη, και σύμφωνα με πληροφορίες, ανώτεροι αξιωματούχοι όπως ο αντιπρόεδρος JD Vance ενδέχεται να πραγματοποιούν περιστασιακά συνεντεύξεις Τύπου στον Λευκό Οίκο κατά την απουσία της. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιβεβαιώσει για πόσο καιρό θα απουσιάζει η Λέβιτ.

Η εκπρόσωπος Τύπου είναι ήδη μητέρα ενός αγοριού που γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2024 και, σε ηλικία 28 ετών, είναι η νεότερη που έχει διοριστεί ποτέ σε αυτή τη θέση, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη δραστηριότητα και μεγάλη δημοσιότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το καλοκαίρι του 2024, επέστρεψε στην εργασία της στην προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ λίγες μόνο ημέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, μια επιστροφή που επιταχύνθηκε από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου στις 13 Ιουλίου 2024.

Είναι παντρεμένη με τον Νίκολας Ρίτσιο, έναν επιχειρηματία του κλάδου των ακινήτων. Ως το πρόσωπο της επίθεσης του Ρεπουμπλικάνου προέδρου κατά των μέσων ενημέρωσης, η Λέβιτ έχει αναλάβει ρόλο να απαντά στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων με περιφρονητικές για την κυβέρνηση Τραμπ, απαντήσεις.